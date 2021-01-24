Özdilek’te yarıyıla özel indirimler başlıyor!

Uzaktan eğitim yöntemiyle yeni bir eğitim – öğretim dönemini daha tamamlayan öğrenciler, 22 Ocak’ta yarıyıl tatiline başlıyor. “Karneval” kampanyasına özel indirimler, Özdilek AVM’leri, departman mağazaları, hipermarketleri ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da çocuklarını sevindirmek isteyen ebeveynleri bekliyor.
KARNE HEYECANI
Çocuklara özel lisanslı ev tekstili ürünlerinden, bornoz havlu takımlarına, kız ve erkek çocukları için 3’lü eşofman takımlarına, oyuncak bebek modellerinden, erkek çocukları için kumandalı oyuncak iş makinelerine, hem eğlenceli hem de öğretici puzzle ve zeka gibi kutu oyunlarına kadar bir çok üründe indirimler sunuluyor. Boya takımları, boyama kitapları, oyun hamurları, evde kullanıma uygun yazı tahtaları da çocuklar için hediye alınabilecek indirimli ürünler arasında yer alıyor. Karne heyecanı yaşayan minikler dışında büyükleri de kapsayan, kadın ve erkek giyim ürünlerinde geçerli olacak etiketli ürünler de Özdilek’te indirimli olarak misafirlerini bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.