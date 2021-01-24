Teknosa’da karne ve yarıyıl tatili kampanyaları

Sabancı Holding iştiraklerinden Türkiye’nin öncü teknoloji perakendecisi Teknosa, yarıyıl tatili döneminde öğrencileri mutlu edecek teknoloji ürünlerine özel kampanyalar düzenliyor. Teknosa mağazalarında ve Teknosa.com’da geçerli kampanya kapsamında öğrencilerin bu dönemde hem eğitimlerine destek olacak hem de tatilin tadını çıkarmalarını sağlayacak notebooklardan tabletlere, gaming ürünlerinden aksesuarlara kadar en keyifli ürün kategorilerinde indirimler, tüketici kredisi, kredi kartına peşin fiyatına taksit gibi farklı ödeme seçenekleri ile sunuluyor.

DİJİTAL DENEYİM

19-31 Ocak tarihleri arasında geçerli kampanyada öğrencilerin tatili yeni ve dijital deneyimlerle zenginleştirmelerine yardımcı olacak gaming aksesuarlarında yüzde 30’a varan, konsol aksesuar alışverişlerinde yüzde 15’e varan indirimler yer alıyor. Oyunseverlere hız katacak Logitech G300S Kablolu Gaming Mouse ise 19-22 Ocak tarihleri arasında 189 TL yerine 169 TL’den satın alınabiliyor.

AVANTAJLI FİYATLAR

Eğlenceyi, sosyalleşmeyi ve eğitimi bir arada sunan teknolojileri avantajlı fiyatlarla buluşturan Teknosa, tüm Samsung tabletlerde 19 Ocak -3 Şubat tarihleri arasında KDV tutarında indirim uygularken, 16 Şubat tarihine kadar Lenovo Notebook alanlara Office 365 hediye ediyor. Arkadaşlarından ayrı kalan öğrencilerin en rahat şekilde birbirleriyle konuşmalarını sağlamak içinse Samsung Galaxy Note 10 Lite akıllı telefon 4.499 TL indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor.