Kocaeli Valiliği'nden "militan" ifadesine tepki

Valilikten yapılan açıklamada, vesayet odaklarının seçilmiş siyasi iktidarlara mülki, adli, askeri ve sermaye gruplarını kullanarak hat bildirme dönemlerinin geride kaldığına dikkat çekilerek, bu nedenle seçim kazanmadan iktidar olmaya alışmış elitlerin, devletin en önemli kurumlarına ve onu yönetenlere "militan" diyerek saldırdığı anımsatıldı.
Mülki idare amirlerinin, milletin hizmetinde ve devletin emrinde olduğu belirtilen açıklamada, meşru siyasi iktidara hat bildirme gibi darbeci zihniyetin karşısında olunduğu vurgulandı.
"Milletimize vakfedecek kadar vatansever insanlardır"
Valilerin hükümet politikalarının illerde uygulanmasından sorumlu, Cumhurbaşkanını temsil eden devlet adamları olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Mülki idare amirlerimiz, ülkemizde mezun oldukları üniversiteler, akademik yeterlilikleri, 3 yılı aşan staj, yurt içi ve dışı eğitimleriyle en iyi yetiştirilen meslek mensupları oldukları gibi aynı zamanda ömürlerini milletimize vakfedecek kadar vatansever insanlardır. Aziz milletimizin gönlünde taht kurmuş, devlet deyince akla ilk gelen vali ve kaymakamlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik sinsi her girişim, milletimizin yüksek sağduyusu ve feraseti karşısında akamete uğramaya mahkumdur."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Rambo - terbiyesiz herifler militan kendileri haberleri yok
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.