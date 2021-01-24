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24 Oca 2021 - 16:16- Gündem G: 24 Oca 2021 - 16:21

Valilik rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı

Kocaeli Valiliği kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu 
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Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; yarın (Pazartesi) Marmara bölgesi genelinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) bekleniyor. Yarın akşam saatlerinden sonra fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

24 Oca 2021 - 16:16 - Gündem

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