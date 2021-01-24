Aracıyla kaza yapan kadın o firmadan şikayetçi

Aracı ile Sakarya’da kaza yapan ve aracını İzmit’te bir yetkili servise çektirdiğini belirten İkbal Çapkın yaşadığı mağduriyeti gazetemize anlattı. Çapkın, kazadan sonra aracını İzmit’te bulunan bir yetkili servise çektirdiğini, kendisinden otopark ve ekspertiz ücreti olarak ‘emaneten’ bin 534 TL para talep ettiklerini ancak kendisini haftalarca oyaladıklarını ifade etti. Aynı firmanın karşı tarafı da mağdur ettiğini ve konuyu ortak olarak yargıya taşıdıklarını aktaran Çapkın, “Neden paramı iade etmiyorsunuz?’ dediğimde ‘Biz sizden o parayı otopark ücreti olarak değil, dosya açma parası olarak aldık’ dediler. Tepecik Vergi Dairesi’ne de dilekçe vereceğim, gidip denetlesinler. Başka insanlar mağdur edilmesin” dedi.

“EMANETEN PARA TALEP ETTİLER”

Mağdur İkbal Çapkın, “41 ACT 473 plakalı aracımla Sakarya’da kaza yaptım ve aracımı -Bana yakın- diye İzmit’teki bir yetkili servise çektirdim. Ardından benden otopark ve ekspertiz ücreti adı altında para talep ettiler ve bu parayı emaneten aldıklarını söylediler. Bu firma aracım perte çıktığında otopark parasını, sigorta şirketinin ihaleyi yapan firmanın üstlendiğini ve paranın da tarafıma teslim edileceğini belirtti. Servis müdürü tarafından benden ‘Emaneten’ 1.534 TL alındı” dedi.

“İNSANLARI MAĞDUR EDİYORLAR”

“Karşı taraf ihaleyi alan firmadan otopark ekspertiz ücretini tahsil etmiş” diyen Çapkın, “Bana ise iade etmediler. Yetkili servis olduğu için kendilerine güvendim ama maksatlarının her iki taraftan da para alıp insanları mağdur etmek olduğunu anladım. Vergilendirmede de bir usulsüzlük oluyor. Şüphelendiğim için onlardan verdiğim para karşılığında fatura talep ettim ve ‘Bana paramı iade ettiğinizde faturanızı iptal edersiniz’ dedim” şeklinde konuştu.

“KARŞI TARAF DA ŞİKAYETÇİ OLDU”

Devamında Çapkın, “Kasanıza giren her parayı fatura etmek zorundasınız dediğimde mecbur kaldılar ve faturayı bana verdiler. Ama bu sefer sigorta şirketinden pert olan aracı almaya geldiklerinde otopark ücretini onlardan almışlar. Ancak otopark ücretini bana fatura ettikleri için karşı tarafa fatura kesememişler. Doğal olarak karşı tarafın sigorta şirketi ihalesini alan firma da mağdur edildi ve onlar da şikayetçi oldu” ifadelerini kullandı.

“DOSYA AÇMA PARASIYMIŞ!”

Konuyu ortak olarak yargıya taşıdıklarını ifade eden Çapkın, “Esas fatura edilmesi gereken yer orasıydı ama karşıya gösteriş olsun diye imzalı kaşeli bir kağıt parçası vermişler. Ben bir şekilde oraya da ulaştım. O imzalı kaşeli kağıdı aldım ve ‘Neden paramı iade etmiyorsunuz?’ dediğimde bu sefer gözümün içine bakarak doğru konuşmadılar ve ‘Biz sizden o parayı otopark ücreti olarak değil, dosya açma parası olarak aldık’ dediler” diye konuştu.

“KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİNLER”

Çapkın, “Ben de kendilerine “Yaptığınız büyük bir hukuksuzluk. Türkiye’nin neresinde böyle bir durum var. Üzerine de siz yetkili servissiniz. Ne münasebet müşteriden dosya açma parası almak. Sen banka mısın, kredi mi kullandırıyorsun da bana dosya masrafı diyorsun’ dediğimde tartıştık ve beni servisten kovdular. Yaşadığım bu mağduriyetin alacağım paradan ziyade başka vatandaşların da mağdur olmaması, bu ve benzer firmaların kendilerine çeki düzen vermesi adına bilinmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

“HAFTALARCA OYALADILAR”

Konuyu yargıya taşımadan önce genel merkeze de şikayette bulunduğunu belirten genç kadın, “Önce ‘Çözümlüyoruz, yanınızdayız’ demeçleriyle haftalarca beni oyaladılar ve konunun üstünü örtmeye çalıştılar. Hem bana ‘Haklısınız’ deniliyor sonra da bir anda sanki ortada bir şey olmamış gibi davranılıyor. Tepecik Vergi Dairesi’ne de dilekçe vereceğim. Elimde tüm deliller var. Vergi dairesinin de beni mağdur eden firmayı denetlemesini isteyeceğim” açıklamalarında bulundu.