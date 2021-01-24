Burak Süleyman resmen Kocaelispor'da

Kocaelispor'un geçen sen kaptanlığını yapan ve şampiyonlukta büyük payı olan Burak Süleyman sezon öncesi Göztepe ile anlaşmıştı. Kocaelipsor Başkanvekili Engin Koyun, Transefer Komistesi Başkanı Mehmet Yaşar, bir süredir futbolcu ile temas halindeydi. Mehmet Yşar'ın organize ettiği girişimler sonrasında Burak Süleyman Kocaelispor'da oynamayı kabul etti ve taraflar anlaştı. Kocaelispor, Göztepe ile yapmış olduğu temaslar sonucu Burak Süleyman kiralık olarak Kocaelispor ile anlaştı.

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