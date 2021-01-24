Burak Süleyman resmen Kocaelispor'da

Kocaelispor'un geçen sen kaptanlığını yapan ve şampiyonlukta büyük payı olan Burak Süleyman sezon öncesi Göztepe ile anlaşmıştı. Kocaelipsor Başkanvekili Engin Koyun, Transefer Komistesi Başkanı Mehmet Yaşar, bir süredir futbolcu ile temas halindeydi. Mehmet Yşar'ın organize ettiği girişimler sonrasında Burak Süleyman Kocaelispor'da oynamayı kabul etti ve taraflar anlaştı. Kocaelispor, Göztepe ile yapmış olduğu temaslar sonucu Burak Süleyman kiralık olarak Kocaelispor ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.