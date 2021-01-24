Kocaelispor’da Burak Süleyman coşkusu!

Yeşil siyahlı kulübün geçen sezon kaptanlığını yapan ve şampiyonluğun kilit isimleri arasında yer alan Burak Süleyman, sezon öncesinde Süper Lig kulüplerinden Göztepe ile anlaşmıştı. Yaklaşık 15 gündür gizli yürütülen temasların ardından nokta koyuldu ve Burak Süleyman resmen Kocaelisporlu oldu.

KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI

Başkanvekili Engin Koyun, Transfer Komitesi Başkanı Mehmet Yaşar, yönetim kurulu üyelerinin tamamına yakınının transferine onay verdiği Burak Süleyman için Hodri Meydan Derneği de camiaya çağrı yaptı. Özellikle de sosyal medyada futbolcu için yapılan olumlu yorumların ardından başarılı futbolcu Kocaelispor’a gitmek istediğini Göztepe yönetimine iletti. Sarı kırmızılı kulüp ile yapılan uzun görüşmeler sonucu Burak Süleyman kiralık olarak Kocaelispor’a transfer oldu. Bu gelişme camiada büyük bir sevinçle karşılandı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe A.Ş kulübünde forma giyen ve uzun yıllar boyunca kulübümüze hizmet etmiş olan Burak Süleyman ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.