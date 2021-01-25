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25 Oca 2021 - 10:39- Gündem G: 25 Oca 2021 - 11:00

Aşı haritası erişime açıldı! İşte Kocaeli'de aşılanan kişi sayısı

Türkiye'nin günlük aşı tablosunun yer aldığı 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' erişime açıldı. Haritada Kocaeli'de aşılanan kişi sayısının anlık 26 bin 387 olarak kaydedildiği görüldü.
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Türkiye’de aşılama süreci sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlarla devam ederken aşılama hakkında son bilgilerin yer aldığı ‘ COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ vatandaşların kullanımına açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz” diyerek duyurduğu platforma covid19asi.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

KOCAELİ'DE 26 BİN 387 KİŞİ AŞILANDI

Türkiye’deki 81 ilde aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor. Sitede yer alan son bilgilere göre toplam aşılama sayısı 1 milyon 244 bin seviyesinde yer alırken 228 bin ile İstanbul aşılamanın en çok yapıldığı şehir oldu. Kocaeli'de ise aşılanan kişi sayısının anlık 26 bin 387 olduğu görüldü.

FOTOĞRAFA TIKLAYARAK HARİTAYA ULAŞABİLİRSİNİZ...

# Kocaeli, İstanbul, aşı, covid-19

25 Oca 2021 - 10:39 - Gündem

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