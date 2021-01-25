Bilgi Köprüsü’nde ilk dönem tamamlandı

Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’nda 2020-21 eğitim öğretim yılının ilk yarısı başarıyla tamamlandı, öğrenciler karnelerini alıp 15 günlük tatile çıktı. Verdiği eğitimi ilimizle ilk tanıştıran Montessori Anaokulu’nda, çift yabancı dil eğitimi veren Kids Anaokulu’nda ve kreşte ayrı ayrı törenler düzenlendi. Kutlamalar yapıldı.
BAŞARILI BİR YARI YIL
Akademik eğitimin yanı sıra sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlerin de ağırlıklı olarak işlendiği Bilgi Köprüsü’nde ilk yarı yıl dolu dolu geçti. Pandemi sürecinde çocuklar eğitimlerinden geri kalmazken başarıları gelişimlerinin tek tek değerlendirildiği karnelerine de yansıdı. Öğrenciler yarıyıl tatiline karne hediyeleriyle uğurlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.