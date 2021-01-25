Büyükşehir'den hastalara özel diyet menüsü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında, Kocaeli’nde ikamet eden mağdur vatandaşların derdine derman oluyor. Bu doğrultuda “Gönül Kazan” projesiyle hasta, yaşlı ve engelli olup, yemek yapabilecek güçten yoksun kişi ve ailelere hazır yemek ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren hastalar için diyet menüsü oluşturmaya başladı.

GÖNÜL KAZAN

Büyükşehir Belediyesi “Gönül Kazan” projesiyle Kocaeli genelinde yaşayan hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek durumda olmayan vatandaşlara el uzatıyor. Proje kapsamında şartları uyan vatandaşlara günlük iki öğün sıcak yemek ulaştırılıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce yürütülen projeyle bireysel olarak kişilerin sağlık durumları göz önünde bulundurularak aileye kişi başı yemek gönderiliyor.

DİYET MENÜSÜ

Yemekler, diyetisyen gözetiminde yapılıyor. Diyet menüsü uygun görülen hastalara göre hazırlanan yemek listesine göre yemeklerin takibi kontrol ediliyor. 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren “Gönül Kazan” projesi kapsamında hastalar için diyet menüsü yapılıyor. Vatandaşların sağlık sorunları göz önünde bulundurularak menüler oluşturuluyor. Özellikle diyabet ve tansiyon hastalarına yönelik; periyodik olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağlık personeli tarafından vatandaşın evine gidilerek, kan tahlili ve tansiyon ölçümü takibi gerçekleştiriliyor.

SİSTEME İŞLENİYOR

Başvurular Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce alınıyor. Gelen başvurular doğrultusunda uzman personel tarafından yapılan sosyal incelemeler neticesinde vatandaşın ihtiyaç sahibi olduğu belirlenerek “Gönül Kazan” projesine dâhil ediliyor. Vatandaşlarla ön görüşme yapılarak sağlık durumu hakkında bilgi alınıyor. Ön bilgi alındıktan sonra sağlık durumuna uygun menüler (yağsız, tuzsuz, lif içeriği yüksek) belirlenip sisteme işleniyor.

BESLENME UZMANLARI

“Gönül Kazan” projesi kapsamında yemek hizmeti verilen vatandaşların evlerine beslenme uzmanları gönderiliyor. Vatandaşların evine giden beslenme uzmanları kişilerin rahatsızlıklarına uygun beslenme planı oluşturuyor. Böylelikle ilaç kullanımının azaltılmasına da destek olunan projeyle vatandaşların sağlık problemleri kontrol altına alınıyor. Obezite derecesinde olan vatandaşların porsiyon kontrolü yapılarak obezite derecelerini daha alt seviyelere düşürerek yaşam kalitelerinin arttırılması hedefleniyor.

Rahatsızlığa Göre Özel Menü

Yemek hizmeti alan vatandaşlar ile yapılan görüşme sonrasında oluşturulan anamnez formuyla beraber kişilerin sağlık durumlarına uygun diyet menüleri oluşturuluyor. Diyabet rahatsızlığı olan vatandaşlara ise kan şekeri durumları göz önünde bulundurularak kan şeker seviyesini daha yavaş yükseltecek kompleks karbonhidratlı besinlerin yer aldığı menü hazırlanıyor. Bu proje sayesinde hasta vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmesi sağlanıyor.