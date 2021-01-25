Çağrı merkezi arama oranı bir yılda yüzde 24 arttı 

Koronavirüs pandemisiyle topyekûn mücadele kapsamında evlerde geçirilen 2020’de uzaktan hizmet modellerinin kullanımı arttı. Tüketicilerin hızlı ve güvenli biçimde ihtiyaç duydukları işlemleri gerçekleştirebilmeleri için çağrı merkezlerine başvuruldu. Sepaş Enerji’nin açıkladığı rakamlar, geçtiğimiz yıl çağrı merkezi kullanım oranlarının yükseldiğini gösteriyor.
Aramalar arttı, kalite hedeflerine ulaşıldı
Konutlardan, ticarethane ve sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, 2020’ye ait çağrı merkezi istatistiklerini duyurdu. Buna göre yıl boyunca çağrı merkezine yapılan arama sayısı 670 bin olarak kayıtlara geçti.
Pandeminin etkisiyle çağrı sayısında önceki yıla göre yüzde 24’lük bir artış olmasına rağmen şikayetlerin ilk iletişimde çözüme ulaşma oranında yüzde 93’lük başarı kaydedildi. Görevli tedarik ve dağıtım şirketlerinin hizmet standardını ölçen “Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul ve Esasları”na göre belirlenen hedefler üst seviyede yakalanarak üstün bir performans sergilendi.
“IVR” ile elektrik faturası ödeme hizmeti
Sesli yanıt sistemi (IVR) aracılığıyla elektrik faturası ödemeye olanak sağlayan entegrasyon sayesinde pandemi etkisinde geçen 2020’nin ikinci yarısında, çağrı merkezini arayarak yapılan fatura ödemelerinde de artış sağlandı. Abonelikle ilgili birçok işlem, 444 5 186 telefon numaralı Sepaş Enerji çağrı merkezi aracılığıyla güvenli biçimde ve kolayca gerçekleştirilebiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.