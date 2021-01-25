Önce yağmur sonra kar geliyor!

Yağışlı hava dalgası yurdun batısında kendini göstermeye devam ederken hafta ortasında hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanacak. Türkiye’yi 3 gün boyunca etkisi altına alacak olan soğuklar yurdun batısından giriş yaparak adım adım doğuya kayarak yurdu terk edecek.

BATIDA CİDDİ SICAKLIK FARKI OLUŞACAK

Yarın İstanbul’da 15, İzmir’de 18 derecelik bir hava ve sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü ise hava sıcaklığı İstanbul’da 4, İzmir’de 8 derece olarak ölçülecek. İki gün içinde ciddi bir soğuma hissedilecek. Yurdun doğusunda kalan şehirlerimiz sıcaklık düşüşünden daha az etkilenecek.

MARMARA'DA SAĞANAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz Batı Karadeniz’in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgar’ın Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.