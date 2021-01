Başkan Büyükakın, “Çiftçimiz rahat olsun, Büyükşehir Belediyesi yanlarında”  

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, yoğun kar yağışının ardından İzmit’in Hacıoğlu, Eseler ve Bayraktar köylerinde seraları zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Yaşanan hasarı yerinde gören, seraların içlerine giren ve köy sakinlerine geçmiş olsun dileyen Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak seralarını yeniden yapmak isteyen çiftçilerimize yüzde elli hibeli destek vereceğiz. Sadece naylonunu değiştirmek isteyenlere ise naylonu hibe edeceğiz. Çiftçilerimiz rahat olsun, Büyükşehir Belediyesi yanlarındadır” ifadelerini sarf etti. AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık’ın da yer aldığı incelemelerde, “Kocaeli’nin tamamında yaşanan hasarlar için de arkadaşlarımız çalışmalarını gerçekleştirdi” ifadelerini sarf etti.

“ŞEHRİMİZ İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

“Geçtiğimiz günlerde yağan karla birlikte seralarımızda zarar gören yerler oldu” diyerek incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, “Muhtarlıklar Daire Başkanlığımız Kocaeli’nin tamamında gerekli incelemeleri yaptı. Çiftçilerimizle yapılan görüşmelerin ardından bu sefer de bizde zararı yerinde görelim istedik. Şimdi de muhtarlarımızla ve çiftçilerimizle beraber bu bölgemizdeki seraları inceledik. Çiftçilerimizle de görüşerek, onlarında fikirlerini alarak yeniden sera yapmak isteyenlere hibe desteği, naylonu değiştirmek isteyenlere naylonun tamamını hibe edelim kararını verdik. İnşallah hızlı bir şekilde çiftçilerimizi destekleyerek ayağa kalksın istiyoruz. Çünkü tarımın şehrimiz ve Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” ifadelerini sarf etti.

TOMARDUR, “TAHİR BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Önümüzdeki süreçte tarım ve hayvancılıkta daha da güzel çalışmalar yapacağız” diyerek açıklamasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Kentimizde, İzmit ve Kandıra ilçelerimizde tarımın daha da güçlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Uzman ekiplerimizle tarımda ve hayvancılıkta hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Seracılık başta olmak üzere her alanda Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yakın ilişki içerisindeyiz. Tarımsal faaliyet başta olmak üzere üretimin her alanında teknolojiyi iyi uyguladığımızda çok daha verimli üretim elde etmek mümkün. Dikey tarım dediğimiz uygulamaları var. Onlarla ilgili şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah çok daha verimli bir şekilde bu topraklarda çiftçilerimizin üretim yapması için elimizden geleni yapacağız. Hızlıca zarar gören seraların gördüğü hasarı ortadan kaldırmak için hızlı bir şekilde çalışacağız” diye konuştu. Bayraktar Köyü Muhtarı Ali Cevat Tomardur ise, “Yoğun kar yağışı nedeniyle seralarımızda zarar meydana geldi. Bu zamana kadar çiftçimize her türlü desteği veren Tahir Başkanımıza bu seferde seralarda ki zararın giderilmesi noktasında ki büyük katkısı için çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

“BAYRAKTARLI KADINLAR TEŞEKKÜR ETTİ”

Seraları zarar gören köyleri ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği hizmetleri de yerinde gören Başkan Büyükakın, çocukların ve kadınların yoğun ve samimi ilgisiyle karşılaştı. Çocuklara günün anısına hediye veren, kadınların talep ve önerilerini dikkatlice dinleyen Başkan Büyükakın, Bayraktarlı kadınların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Zarar gören seralarının yeniden hayata geçirilecek olmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın’a teşekkür eden Bayraktarlı kadınlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.