Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi’nde çalışmalar sürüyor  

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çalışma ile Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi yenileniyor. Yol düzenlemesi kapsamında terasman kazı-dolgu imalatı, yağmursuyu imalatı, yol platformunda kalan mevcut parkelerin ve baskı betonların sökümü çalışmaları ile yol platformunda kalan hatların deplase çalışmaları yapılıyor. 8 metre genişliğindeki cadde 12 metre genişliğe çıkartacak. Kaldırımların yenileceği Kavaklı Sahil Caddesi’nde bisiklet yolu, dekoratif aydınlatmalar yapılacak.

ALTYAPI YENİLENECEK

1 kilometre uzunluğundaki Kavaklı Sahil Caddesi’nin 500 metrelik kısmında yağmur suyu altyapısı yenilenecek. 8 metre genişliğe sahip cadde gidiş, geliş ve park şeritleriyle birlikte 12 metre genişliğe çıkarılacak. Baskı beton kaldırım yapılacak cadde, kaldırım ve bisiklet yolu ile birlikte 20 metre platform genişliğine sahip olacak. 2,5 metre genişliğinde 2 bin 250 metrekare bisiklet yolu yapılacak Kavaklı Caddesi’nde 6 bin metrekare baskı beton kaldırım yapılacak.

12 METRE GENİŞLİĞE ÇIKARILACAK

12 metre genişliğe çıkarılacak Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi orta refüje yapılacak dekoratif aydınlatmalarla estetik bir görünüme kavuşurken bisiklet sürücüleri için yapılacak bisiklet yoluyla vatandaşlar rahatlıkla ve konforlu bir şekilde bisikletlerini sürebilecekler. 1 kilometrelik caddeye 5 bin 650 ton plent mix temel serecek ekipler, 2 bin 350 ton binder, 1.525 ton da aşınma asfaltı sererek Kavaklı Sahil Caddesini konforlu ve modern bir hale getirecek.