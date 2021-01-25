Akçay: Projeye inandığım için Kocaelispor ile anlaştım

Kocaelispor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay derslik açıklamalar yaptı. Antalya kampında sorularımızı yanıtlayan Akçay, 1-2 hafta istediğimiz sonuçları alamayabiliriz. Ancak sonraki süreçte her şey istediğimiz gibi şekillenecektir. Camiadan talebim bir miktar bize sabır göstermeleridir” dedi.

ÜLKEDE BİR HİKÂYESİ VAR

Takımın kamp yaptığı otelde sorularımıza samimi yanıtlar veren deneyimli teknik adam Mustafa Reşit Akçay, projeye inandığı için ve geçmişi ile de Türk futbolunun değerlerinden Kocaelispor ile anlaştığını belirterek şu şekilde konuştu: Kulübün geçmişteki başarıları ortada, hedefleri daima canlı tutulan bir şehir, ülkede de bir hikayesivar.Bir proje var ve bunun etkili olacağını düşündüğüm projeye inandığım için Kocaelispor ile anlaştım.

ŞAMPİYONLUK, BİLİNÇALTINDA HER ZAMAN YER ALMALI

Aslında Süper Lig’den başka bir ligde çalışmayacağım demiştim. Ancak her şey güzel gelişti ki oraya doğru bir gidiş oldu, ayaklarımız bizi Kocaelispor’a resmen getirdi. Evet, biraz geç kaldık. Çünkü takımın yapılanması, kadro mühendisliği için zamana ihtiyacımız olacak. Yine de elimizden geleni yapacağız. Şu bir gerçek ki takımdaşlık oluşmalı, futbolcuların kafasında devamlı söylenmese de bilinçaltında şampiyonluğun yerleşmesi gerekiyor.

MENTAL YORGUNLUĞUMUZ VAR

Dünya’nın en büyük transferlerini de yapsanız bu amacınıza ulaşamayabilirsiniz. Başarının elde edilmesi için saha içindeki üretim sana yetmeyebilir. Bunun için farklı dürtülerin, kimi insani değerlerin de yerlerine gelmesi lazım. Mental yorgunluğumuz var. Dahası güvensiz bir yapı da mevcut. Geldiğimiz andan itibaren mental yorgunluğu ve yoğunluğu azaltmak için çabalıyoruz.

KISA SÜREDE BU İŞ OLMALI

Saha içi de hayli önemli. Takımın bir oyun yapısının, gücünün ve formasyonunun olmasını istiyoruz. Alternatif bir oyun anlayışı da üretmek zorundayız. Duran top kullanımından tutun, saha için yerleşimine, birlikte hareket edilmesine, topun üç haliyle oynanmasından, karşılama ve atağa çıkışlarakadar birçok konuyu en kısa sürede sahaya adapte durumundayız.Belki 1-2 hafta istediğimiz sonuçları elde edemeyebiliriz. Ancak sonraki süreçte her şeyin daha iyi olacağını söyleyebilirim.

1-2 NOKTA TAKVİYE

Birkaç oyuncu bana gelip gitmek istediğini ifade etti. Bu idari bir konu. Ben teknik olarak raporumu yönetime bildireceğim. Yönetimimiz ise idari konuyu kendi açısından değerlendirecek ve kulübün tasarrufları doğrultusunda hareket edecektir. Bilindiği gibi bir liste zorunluluğumuz var. Çok fazla oyuncuya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Belki iki nokta takviyemiz daha olabilir.

ZAHMETLİ BİR YOL OLDUĞUNU BİLİYORUM

Play-Off ve her ne kadar 16 puan fark olsa da direkt çıkma planlarımız da var. Biz bu heyecanı ve şampiyonluk duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Futbolcularımıza sürekli olarak olayın ciddi olduğunu anlatmalıyız. Tabii ki bu yol meşakkatli, zahmetli olacak. Bunun farkındayız. Ekibimiz 7 kişiden oluşuyor. Bir analizci daha katacağız. Manisa maçı ile bunu başlatacağız. Rakiplerimize değer verdiğimizi göstermemiz lazım. Rakiplerimizi izleyerek tüm detayları bilmemiz önemli.

1-2 GENÇ SÜPER LİG’E GİDER

Gençlerimizden çok takdir ettiğim isimler var. 1-2 tanesini uzun vadede Süper Lig’de görebiliriz. Bunun için iyi dokunuşlarla futbolcuyu kazanmak adına hamlelerimizi yapacağız. Mümkün olduğunda esami listesinde gençlerimizi yazacağız. Fırsat bulduğumuzda onları da heyecanlandırmak, aidiyet duygularını geliştirmek, Kocaelispor markasının bir parçası olabileceğini anlatabilmek adına şans vermek istiyorum.

KULÜPLERİMİZİN BAKIŞI ÖNEMLİ

Oyun formasyonu ve ruhsal travmalar üzerinde duruyoruz. Ruhsal tedavi kısmı biraz zaman alabilir. Çünkü bu durum kişinin ruh dünyasına bağlıdır. Fiziksel eksiklikleri tamamlamak daha kısa sürer ve bunun için de birçok metodumuz var. Gençlerimizi biliyorsunuz, ergenlik çağlarında ruhsal olarak sivrilikler, bazı meraklar nedeni ile kırılmalar yaşayabilirler. Kulüplerimizinbu tür futbolcular için koruyucu mekanizmalar geliştirip kurumsal bir yapı oluşturması gerekiyor.

YENİ GENÇ JENERASYON BİZDEN DAHA ZEKİ

“Dediğim dedik öttürdüğüm düdük”tarzı bu çağın bir iletişim modeli değil. Bugünkü çocuklar bizim dönemimizin çocukları gibi değil. Değer yargıları, bakış açıları değişiyor. Zaman ve bilim hızla ilerliyor. Sizin de buna adapte olmanız gerekiyor. Kabul edelim ki yeni genç jenerasyon bizden daha zekiler.Türk insanının karakterinde eleştiriye kapalı bir taraf var. Şimdi siz karşınızdaki insanı kritize etmeden anlayamazsınız. Bu anlama yöntemini çok dikkatli gerçekleştirmeli, karşı tarafı kırmadan, o’na güven duygusu hissettirerek yapmalısınız.

ÇOK DA ŞİKAYETÇİ OLMAMALIYIZ

Tesislerimiz bu lige göre ideal sayılabilecek bir durumda. Şu da var. Biz teknik adamlar çok da şikayetçi olmamalıyız. Şartları, kulüp mali yapılarını, ülke ekonomilerini dikkatli izlemek lazım. Yönetimlerden bir şeyler isterken bunun olabilir olup olmadığına da bakmak gerekir. Mesela prensip koyuyorsunuz. Kırılabilecek 20-30 tane prensip koymak doğru değil. Bunların kimileri bir şekilde delinecek, ihlal edilecek. Bu durum ayrıca sizin disiplininizi de zayıflatacak. Ama siz 3-4 sağlam prensip koyar, bunu korur ve arkasında durursanız yoldadaha emin adımlarla ilerleyebiliriz.

KONTROLÜ KAYBETMEMELİYİZ

Takım mühendisliği çok önemlidir. Bu kadar paranın kaybı takım mühendisliğinin sağlıklı yapılmamasından kaynaklanıyor. Bir bölgeye 5, diğer bölgeye 1 adam alıyorsan sorun yaşarsın. Bunun için kontrolü kaybetmemen gerekiyor. Aksi durumda kulüpler ve genel futbol endüstrisi ekonomik olarak çöküyor. Nice kulüpler, camialar yok oldu, kaybolmak üzere olan kulüplerimiz de sırada bekliyor.

O AN YOKUM

2. Lig mücadeleci bir karaktere sahip, bir hareketlilik, bir dinamizm var. Bizim takımımızın da dinamizmi iyi. Oyunumuzu, top bizde, top rakipte ve top sahipsizken, mükemmel olmasa da oynamamız lazım. Elimizden geldiği kadar en iyisini yapacağımızın bilinmesini istiyorum. Kocaelispor’a katkı sağlayamadığımı anladığım o an yokum. Bundan da camianın bir endişesi olmasın.

TALEP EDİYORUZ

Sabır şu açıdan önemli. Bizler ve yönetimler bir takım stratejileri kulübümüzün genel yapısı üzerinden yaparız. Dışarıdaki taraftarımızın bunun farkında olmadığını biliyoruz. Taraftar başarı ister, sürekli üstte bulunmayı arzu eder. Bu çok normal bir durum. Burada uyuşmaya biliriz. Beklentilerin biraz daha ertelenmesi ve bize sabır gösterilmesini talep ediyoruz.

SÜPER LİG’İN DURUMU

Futbolun hızlanması lazım. Şu anda da Süper Lig’de çok hızlı bir oyun oynanmıyor. Hala ligimizi satılır bir hale getiremedik.Bugün Türkiye’de topun oyunda olma oranı 35 dakika. İngiltere’de 55, Şampiyonlar Ligi’nde de 56 dakika. Arada ciddi bir fark var tabii ki. Üzücü olan, ekonomik olarak kulüplerimiz rahat değil. Birkaç kulüp dışında borçsuz kulüp ne yazık ki yok. Dolayısı ile Süper Lig’deki yarışı kimin göğüsleyeceği konusunda net bir fikrim yok. Ancak oyun gücü ve anlayışı konusunda baktığımda Beşiktaş’ı bir adım önde görüyorum. Fenerbahçe de yarışın içinde mutlaka olur.

FUTBOL BU, SÜPRİZ DE OLABİLİR

Galatasarayyönetim kurulunun mali disiplinde geçmişten gelen sorunlar nedeni ile sağlıklı kararlar verememesi, Trabzonspor’un da yine aynı şekilde maddi zorluklar nedeni ile transfer konusunda attığı adımlardaki sekmeler beni bu düşünceye itti. Ancak futbol bu. Hiç beklemediğiniz anda sürpriz bir takım çıkar hepimizi şaşırtır.

MESAJ VERMEK İSTEDİM

Herkesin merak ettiği, çok kısa süren basın toplantım ile ilgili sorunuza gelirsem… Osmanlıspor’u çalıştırırken bir maçı kaybettik. Bunu içselleştirdiğimizde bir fırtına vardı tabii ki. Bir süre sonra aynı oyuncularla oynayacağımızı hatırladığımızda bu serzenişi dışarıya çıkaramadık. Yani, aynı oyuncularla 3 gün sonra yine oynayacaksınız. Onları toplum önünde eleştirmek doğru bir durum değildi. Bunun yerine böyle bir yolu seçtim ve kısa bir toplantı yaparak mesaj vermek istedim.