Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Oca 2021 - 14:35- Gündem G: 25 Oca 2021 - 14:37

Karamürsel, hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Karamürsel’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kış koşullarında yemek bulamayan yaban hayvanları için harekete geçerek doğaya yem bıraktı.

mask

Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için çalışma başlattı. Karamürsel ilçesinde ekipler, kar yağışı başladığı andan itibaren düzenli olarak yaban hayvanlarını yemleme çalışmaları yapıyor. Hava şartlarının sert olmasından dolayı kar altında gıda bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 150 kilogram besi yemi, 500 kilogram pazar atığı, 200 kilogram saman artığı yonca bıraktı.

DUYARLILIK GÖSTERDİLER

Karamürsel ilçesinin yüksek ve ormanlık alanlarına, yemek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakılma çalışmasına Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlker Özoğlu, İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Ceyhan, Avcılık Yaban Hayatı Şube Müdürü Sebahattin Canbakkal, Gölcük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefi Neriman Koç, Senaiye Mahallesi Muhtarı Eyüp İlhan ve Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi katılarak duyarlılık gösterdiler.

“RAKIMI EN YÜKSEK YERDEYİZ”

Yem bırakılmasının ardından Senaiye Mahallesi Muhtarı Eyüp İlhan, “Bizler Karamürsel’in rakım olarak en yüksek yerinde yaşıyoruz, bir anda etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesini takviye etmek amacıyla yemleme çalışmaları yapan Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine, Karamürsel Kaymakamlığına, teşekkür ediyorum” dedi.

# Kocaeli, İstanbul

25 Oca 2021 - 14:35 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karamürsel, hayvanlar için doğaya yem bıraktı mask
Karamürsel, hayvanlar için doğaya yem bıraktı
 İzmitli üreticiler İzmit Çarşısı ile Türkiye’ye açılıyor mask
 İzmitli üreticiler İzmit Çarşısı ile Türkiye’ye açılıyor
Tatilde Dijital Kütüphane keyfi mask
Tatilde Dijital Kütüphane keyfi
Bilgi işlem yedek parça satın alınacak mask
Bilgi işlem yedek parça satın alınacak
Ameliyathane kıyafeti satın alınacak mask
Ameliyathane kıyafeti satın alınacak
Büyükşehir, 2021’de 6 yeni spor tesisi açacak mask
Büyükşehir, 2021’de 6 yeni spor tesisi açacak
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor! mask
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor!
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı mask
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı
İzmit'in yeni miting ve toplanma yerleri belli oldu mask
İzmit'in yeni miting ve toplanma yerleri belli oldu
Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı mask
Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi mask
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi

GALERİ

Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu mask
Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı mask
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı
Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları mask
Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular mask
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
Ah kızlar ahh!!! “78-80” mask
Ah kızlar ahh!!! “78-80”
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL