Karamürsel, hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için çalışma başlattı. Karamürsel ilçesinde ekipler, kar yağışı başladığı andan itibaren düzenli olarak yaban hayvanlarını yemleme çalışmaları yapıyor. Hava şartlarının sert olmasından dolayı kar altında gıda bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 150 kilogram besi yemi, 500 kilogram pazar atığı, 200 kilogram saman artığı yonca bıraktı.

DUYARLILIK GÖSTERDİLER

Karamürsel ilçesinin yüksek ve ormanlık alanlarına, yemek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakılma çalışmasına Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlker Özoğlu, İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Ceyhan, Avcılık Yaban Hayatı Şube Müdürü Sebahattin Canbakkal, Gölcük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefi Neriman Koç, Senaiye Mahallesi Muhtarı Eyüp İlhan ve Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi katılarak duyarlılık gösterdiler.

“RAKIMI EN YÜKSEK YERDEYİZ”

Yem bırakılmasının ardından Senaiye Mahallesi Muhtarı Eyüp İlhan, “Bizler Karamürsel’in rakım olarak en yüksek yerinde yaşıyoruz, bir anda etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesini takviye etmek amacıyla yemleme çalışmaları yapan Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine, Karamürsel Kaymakamlığına, teşekkür ediyorum” dedi.