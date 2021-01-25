Vali Seddar Yavuz eğitimcilerle buluştu

Özel Bilgi Küpü Eğitim Kurumları Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir, Özel Uğur Okulları Başiskele Kampüs Kurucuları Necip Katırağ ve Yücel Erdoğan, Kocaeli Okul Öncesi Eğitim Kurumları, Çocuk Kulüpleri, Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Eğitmenleri Dernek Başkanı Zeynep Koçak, Körfez Safir Koleji Kampüs Müdürü Mehmet Çuhadar ve beraberindeki eğitimciler, Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ettiler. Ziyarette çalışmaları hakkında bilgi veren eğitimciler, Vali Yavuz’a kabullerinden dolayı teşekkür ettiler.
“KARNE HEYECANINI YAŞAYAMADIK”
Vali Seddar Yavuz, “Karnelerin fiziksel dağıtımı yapılmayacağı için karne heyecanını çocuklarımızla birlikte yaşayamamanın burukluğunu yaşıyorum. İnşallah bu salgın sürecini sağlıkla atlatarak, çocuklarımızla birlikte karne heyecanını yeniden yaşayacağız. Başta ülkemizi yarınlara taşıyacak olan sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının yarıyıl tatilini kutluyorum ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize pandemi sürecinde vermiş oldukları destek ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.