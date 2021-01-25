Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Oca 2021 - 14:36- Gündem G: 25 Oca 2021 - 14:38

Vali Seddar Yavuz eğitimcilerle buluştu

Vali Seddar Yavuz, 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi 1. Yarıyılı’nın tamamlanması dolayısıyla bazı eğitim kurumlarının idarecileri ve öğretmenleri ile makamında bir araya geldi

mask

Özel Bilgi Küpü Eğitim Kurumları Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir, Özel Uğur Okulları Başiskele Kampüs Kurucuları Necip Katırağ ve Yücel Erdoğan, Kocaeli Okul Öncesi Eğitim Kurumları, Çocuk Kulüpleri, Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Eğitmenleri Dernek Başkanı Zeynep Koçak, Körfez Safir Koleji Kampüs Müdürü Mehmet Çuhadar ve beraberindeki eğitimciler, Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ettiler. Ziyarette çalışmaları hakkında bilgi veren eğitimciler, Vali Yavuz’a kabullerinden dolayı teşekkür ettiler.

“KARNE HEYECANINI YAŞAYAMADIK”

Vali Seddar Yavuz, “Karnelerin fiziksel dağıtımı yapılmayacağı için karne heyecanını çocuklarımızla birlikte yaşayamamanın burukluğunu yaşıyorum. İnşallah bu salgın sürecini sağlıkla atlatarak, çocuklarımızla birlikte karne heyecanını yeniden yaşayacağız. Başta ülkemizi yarınlara taşıyacak olan sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının yarıyıl tatilini kutluyorum ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize pandemi sürecinde vermiş oldukları destek ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
# Kocaeli, eğitim, çocuk, destek, Körfez

25 Oca 2021 - 14:36 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Vali Seddar Yavuz eğitimcilerle buluştu mask
Vali Seddar Yavuz eğitimcilerle buluştu
Karamürsel, hayvanlar için doğaya yem bıraktı mask
Karamürsel, hayvanlar için doğaya yem bıraktı
 İzmitli üreticiler İzmit Çarşısı ile Türkiye’ye açılıyor mask
 İzmitli üreticiler İzmit Çarşısı ile Türkiye’ye açılıyor
Tatilde Dijital Kütüphane keyfi mask
Tatilde Dijital Kütüphane keyfi
Bilgi işlem yedek parça satın alınacak mask
Bilgi işlem yedek parça satın alınacak
Ameliyathane kıyafeti satın alınacak mask
Ameliyathane kıyafeti satın alınacak
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor! mask
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor!
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı mask
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı
İzmit'in yeni miting ve toplanma yerleri belli oldu mask
İzmit'in yeni miting ve toplanma yerleri belli oldu
Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı mask
Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi mask
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi

GALERİ

Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu mask
Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı mask
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı
Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları mask
Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular mask
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
Ah kızlar ahh!!! “78-80” mask
Ah kızlar ahh!!! “78-80”
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL