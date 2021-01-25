Vali Seddar Yavuz eğitimcilerle buluştu

Özel Bilgi Küpü Eğitim Kurumları Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir, Özel Uğur Okulları Başiskele Kampüs Kurucuları Necip Katırağ ve Yücel Erdoğan, Kocaeli Okul Öncesi Eğitim Kurumları, Çocuk Kulüpleri, Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Eğitmenleri Dernek Başkanı Zeynep Koçak, Körfez Safir Koleji Kampüs Müdürü Mehmet Çuhadar ve beraberindeki eğitimciler, Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ettiler. Ziyarette çalışmaları hakkında bilgi veren eğitimciler, Vali Yavuz’a kabullerinden dolayı teşekkür ettiler.

“KARNE HEYECANINI YAŞAYAMADIK”

Vali Seddar Yavuz, “Karnelerin fiziksel dağıtımı yapılmayacağı için karne heyecanını çocuklarımızla birlikte yaşayamamanın burukluğunu yaşıyorum. İnşallah bu salgın sürecini sağlıkla atlatarak, çocuklarımızla birlikte karne heyecanını yeniden yaşayacağız. Başta ülkemizi yarınlara taşıyacak olan sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının yarıyıl tatilini kutluyorum ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize pandemi sürecinde vermiş oldukları destek ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.