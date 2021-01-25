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25 Oca 2021 - 14:37- Eğitim G: 25 Oca 2021 - 14:39

Yıldız Anaokulu'nda eğlenceli karne coşkusu

Özel Kocaeli Yıldız Anaokulu’nda eğitim öğretim döneminin birinci yarıyılının tamamlanmasıyla birlikte eğlenceli bir partiyle karne heyecanı yaşandı

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2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem karneleri Yıldız Anaokulu'nda eğlenceli bir partiyle dağıtıldı. Kuruculuğunu emekli İlköğretim Müfettişi Abdurrahman Şahin' in, Müdürlüğünü Emekli Öğretmen Raife Şahin'in yaptığı, 3-6 yaşların eğitim gördüğü Yıldız Anaokulu'nda bugün karne sevinci vardı. Karneler sınıf sınıf dağıtılarak, hatıra fotoğrafları çekildi. Okul Müdürü çocuklara şeker ve çikolata dağıttı. Sınıflar çeşitli yarışmalar düzenleyip bol bol eğlenerek bu güzel günü noktaladılar.
# eğitim

25 Oca 2021 - 14:37 - Eğitim

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