41 Burda AVM 5 yaşında

Esas Gayrimenkul tarafından 2016 yılında hayata geçirilerek kapılarını açan 41 Burda Alışveriş Merkezi, unutulmaz organizasyonlarla geçen 5 yılın ardından şehrin yaşam ve buluşma merkezi olarak öne çıkmaya devam ediyor. 41 Burda, 5 yıl boyunca düzenlediği eğlenceli ve kültürel etkinliklerle yoğun ziyaretçi trafiğine sahne olurken benzersiz atmosferi ve sunduğu olanaklarla şehrin alışveriş hayatına da farklı bir bakış açısı kazandırdı. 41 Burda, gelişen şehre daha geniş çerçevede hizmet verme amacıyla önümüzdeki dönemde de ziyaretçilerini yenilik ve markalarla buluşturmaya devam edecek.