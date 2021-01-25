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25 Oca 2021 - 14:38- Gündem G: 25 Oca 2021 - 14:40

41 Burda AVM 5 yaşında

Açıldığı günden itibaren Kocaeli’nin çekim noktası haline gelen 41 Burda Alışveriş Merkezi, 5 yaşına girdi. Geçtiğimiz 5 yılda bölgeyi sayısız etkinlikle buluşturan 41 Burda, şehrin yaşam ve buluşma merkezi olarak ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor

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Esas Gayrimenkul tarafından 2016 yılında hayata geçirilerek kapılarını açan 41 Burda Alışveriş Merkezi, unutulmaz organizasyonlarla geçen 5 yılın ardından şehrin yaşam ve buluşma merkezi olarak öne çıkmaya devam ediyor. 41 Burda, 5 yıl boyunca düzenlediği eğlenceli ve kültürel etkinliklerle yoğun ziyaretçi trafiğine sahne olurken benzersiz atmosferi ve sunduğu olanaklarla şehrin alışveriş hayatına da farklı bir bakış açısı kazandırdı. 41 Burda, gelişen şehre daha geniş çerçevede hizmet verme amacıyla önümüzdeki dönemde de ziyaretçilerini yenilik ve markalarla buluşturmaya devam edecek.

25 Oca 2021 - 14:38 - Gündem

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