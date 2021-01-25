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25 Oca 2021 - 14:39- Gündem G: 25 Oca 2021 - 14:41

KTO’dan üyelerine avantaj

Körfez Ticaret Odası, üyesi olan NÖ-MER Nöroloji Kliniği ile avantaj protokolü imzaladı

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Körfez Ticaret Odası, üyelerine avantaj sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda NÖ-MER Nöroloji Kliniği ile avantaj protokolü imzaladı. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve NÖ-MER Klinik Sahibi Nuran Burcu Arkalı’nın katılımı ile gerçekleştirilen avantaj prtoklü imzalama programında Arkalı Körfez Ticaret Odası personel ve üyelerinin yararlanabilecekleri avantajları anlattı.
# Körfez

25 Oca 2021 - 14:39 - Gündem

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