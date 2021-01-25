KTO’dan üyelerine avantaj

Körfez Ticaret Odası, üyelerine avantaj sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda NÖ-MER Nöroloji Kliniği ile avantaj protokolü imzaladı. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve NÖ-MER Klinik Sahibi Nuran Burcu Arkalı’nın katılımı ile gerçekleştirilen avantaj prtoklü imzalama programında Arkalı Körfez Ticaret Odası personel ve üyelerinin yararlanabilecekleri avantajları anlattı.