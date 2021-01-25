Cerem Talha helallik istedi

Kocaelispor’un Kahramanmaraşspor’dan transfer ettiği kanat forvetCerem Talha Dinçer camiadan helallik istedi. Hekimoğlu maçının ardından takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Cerem Talha takıma veda etti. Kamp otelde görüş aldığımız futbolcu “Ben de bir şeylerin daha iyi olmasını çok isterdim, olmadı. Herkes hakkını helal etsin. Görüştüğümüz 1-2 kulüp vardı, ayrılık haberinden sonra bu sayı daha da arttı. En doğru yere gitmek istiyorum” dedi. Karşılıklı anlaşılan Cerem Talha’dan bir miktar bonservis de alındı ve futbolcunun sözleşmesi ile ilgili 200 bin lira artıya geçildi.