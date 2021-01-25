CHP Derince Gençlik Kolları esnafın yanında  

CHP Derince Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir ve yönetim kurulu önceki gün İlçe Başkanı Birkan Koçak, Büyükşehir ve Derince Meclis Üyesi Erhan Akpınar’ın katılımıyla Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında taksi duraklarını ziyaret ederek, onlara hazırladıkları hijyen paketlerini teslim ettiler. Başkan Ali demir, “İlçemizde bulunan bütün taksi duraklarını ziyaret edip bu zorlu süreçte onların sorunlarını dinleyip, gerekli mercilerde dile getirilmesi için elimizden geleni yapacağımızı bütün emekçilerimize belirttik” dedi.