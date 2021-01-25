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25 Oca 2021 - 16:38- Eğitim G: 25 Oca 2021 - 16:44

GEBKİM MTAL eğitim kadrosu sanayi ile iç içe gelişiyor

GEBKİM Vakfı, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitim kadrosunun sanayi ile iç içe çalışmalar gerçekleştirmesine önem veriyor.

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Kimya sanayinin en önemli bileşenleri arasında yer alan kompozit malzemeler, her geçen gün artan kullanım alanları ile geleceğin malzemesi olarak gösteriliyor. Güçlü bir Okul-Sanayi işbirliğini misyon edinen GEBKİM Vakfı, bu misyon çerçevesinde GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitim kadrosunun sanayi ile iç içe çalışmalar gerçekleştirmesine önem veriyor. GEBKİM MTAL öğretmenleri, Kompozit Sanayicileri Derneği’nin desteği ve işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimlerle, kompozit malzemelerin üretim prosesleri ve kullanım alanlarına yönelik bilgiler aldılar.

CAMELYAFI EĞİTİMİ ÇAYIROVA’DA

Kimya sektörünün en önemli bileşenleri arasında yer alan kompozit malzemelerin sanayideki kullanım alanları, üretim prosesleri, güncel gelişmeler ve uygulamalar konusunda düzenlenen eğitimlerin ilki geçtiğimiz günlerde GEBKİM Kimya İhtisas OSB’de faaliyet gösteren Turkuaz Polyester ve Ece Boya firmalarında gerçekleştirilmişti. Kompozit malzemenin iki ana hammaddesinden biri olan bağlayıcı malzemeler (Reçinelerin) eğitiminin ardından bu kez takviye hammaddelerin en büyük grubu olan Camelyafı eğitimi, Avrupa’nın en büyük üreticilerinden olan Şişecam’ın Çayırova’daki Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nde düzenlendi.

“OKULUMUZUN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

GEBKİM MTAL Müdürü Hakan Çelik ve öğretmenlerinin katıldığı eğitimde, Şişecam yetkilileri Camelyafı üretimi ve bu malzemenin sektördeki kullanımına yönelik değerli bilgiler verdiler. GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, nitelikli bir mesleki eğitim ile kimya sektörüne “aranılan” elemanlar yetiştirmek konusunda iddialı olan GEBKİM MTAL’nin kısa sürede farkını ortaya koyarak başarılı işlere imza attığını söyledi. Bu başarıda eğitime gönül veren GEBKİM Vakfı Yönetimi, GEBKİM Kimya İhtisas OSB firmaları ve aynı hedeflerde buluştukları değerli Sivil Toplum Örgütleri’nin de büyük payı olduğunu belirten Aracı, “GEBKİM Vakfı olarak biz okulumuzu her zaman desteklemeye devam ediyoruz. İlerleyen dönemde kimyanın farklı üretim kollarındaki eğitimlerimiz de sürecek” dedi.

# eğitim

25 Oca 2021 - 16:38 - Eğitim

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