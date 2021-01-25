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25 Oca 2021 - 16:46- Gündem G: 25 Oca 2021 - 16:52

Aygün’den Vakıfbank ve Halkbank’a iade-i ziyaret

Başkan Aygün, Vakıfbank Derince Şube Müdürü Ümit Saraçoğlu ve Halkbank Derince Şube Müdürü Şaduman Akın’ı ziyaret etti

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İl ve ilçe genelindeki çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak Vakıfbank Derince Şube Müdürü Ümit Saraçoğlu ve Halkbank Derince Şube Müdürü Şaduman Akın ile bir araya geldi. İade-i ziyaretler kapsamında gerçekleşen görüşmede Başkan Aygün ilk olarak Vakıfbank Derince Şube Müdürü Ümit Saraçoğlu’na konuk oldu. Ardından Halkbank Derince Şube Müdürü Şaduman Akın’ı ziyaret eden Başkan Aygün, görüşmelerde kurumlarla uyum içerisinde çalışmanın önemine vurgu yaptı. Saraçoğlu ve Akın da ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Aygün’e çalışmalarında başarılar diledi.
# Derince

25 Oca 2021 - 16:46 - Gündem

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