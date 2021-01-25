Tiyatro sektörü zor durumda

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan tiyatro salonları sektörü maddi ve manevi açıdan yaraladı. Uzun zamandır gösterilere çıkamayan tiyatrocular seyircilerine hasret kaldı. Tiyatrocu Salih Yücel konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Yücel,"Biz Tiyatro 262 olarak geçen sene bu zamalarda Türkiye genelinde 'En İyi Umut Veren' tiyatro ödülünü aldık. Maalesef pandemiden dolayı Kocaeli'de sadece bir kez oyunumuzu gerçekleştirebildik. Şuanda da hazırda bekleyen üç tane yetişkin oyunumuz var. Seyirci olmadığı için 3 aydır kiramızı ödeyemedik, şu anda da kendi cebimizden ödüyoruz. Tabi ki her şeyden önce sağlık gelir, bir an önce bu salgından kurtulup oyunlarımıza geri dönmeyi umuyoruz" dedi.

ÜÇ ÖZEL KURUM

Yücel açıklamalarının devamında ,"Bu yılki tiyatro ödenekleri 80 bin ve 100 bin olarak açıklandı. Bakıldığı zaman iyi bir rakam. İlimizde bulunan üç özel kurum bu destekten faydalandı fakat biz faydalanamadık. Tabi ki bu ödenekten faydalanabilmemiz için bir kaç yılımızı doldurmamız gerekiyor. Umarum pandemi biter ve bu süreci tamamlarız. Şu anki şartlar altında kiramızı kazancımız olmadan kendimiz ödüyoruz. Bizim için yapılması gereken en azından kira bedeli karşılanması olabilir.

AÇIK HAVA TİYATROLARI

Bunun dışında koronavirüsün azalmasıyla ileriki tarihlerde açık hava tiyatroları belediyeler tarafından düzenlenebilir ve bu konuda bizimle görüşülebilir. Tiyatrocular olarak belediyeler tarafından muhatap alınarak ilimizde neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Genelde belediyeler bir etkinlik düzenleyeceği zaman organizatörlerle anlaşıyor ve onlarda bizim önümüzü kapatıyor. Bu sebeple belediye tarafından düzenlenen bir etkinlikte direkt olarak bizimle görüşülürse hem daha makul fiyatlarda organize edilir hem de biz kira ücretimizi çıkartmış oluruz.

ZOOM ÜZERİNDEN ETKİNLEK

Bu dönemde tiyatroya ilgi çok azaldı. Biz de masal okuma etkinlikleri düzenlemeye başladık. Zoom üzerinden insanlara ulaşıp masal okuma etkinlikleri yapıyoruz. Özellikle küçük yaştaki çocuklar için çok faydalı oluyor. Çok fazla erken yaşta yetenekli çocuk keşfettik. Yaklaşık 50-60 kişi civarında da katılımcımız oluyor. Onun haricinde öğretmen arkadaşlarımızla dijital ortamda drama dersi nasıl kullanılabilir hakkında çalışmalar yapıyoruz" dedi.