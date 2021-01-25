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25 Oca 2021 - 17:12- Gündem G: 25 Oca 2021 - 17:15

Kartepe PTT Şubesi yeni yerinde hizmet verecek    

Kocaeli’nin en çok nüfus alan ve hızla büyüyen Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren PTT AŞ iş yerinde, son dönemde özellikle kargo alanında yaşanan yoğunluğa ilişkin olarak Kocaeli PTT Başmüdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Pandemi sürecinde müşterilerimizin alışveriş alışkanlıklarının değişmesi ve e-ticarete bağlı olarak kargo gönderi adet ve hacimlerindeki olağan dışı artış, Kartepe ilçesindeki kargo trafiğini her geçen gün artırmaktadır.

 DAĞITIM SERVİSİ

 Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT AŞ, bu kapsamda hizmet kalitesini iyileştirebilmek ve artırabilmek adına gerekli adımları atmış, Kartepe PTT Merkez Müdürlüğü hizmet binasında bulunan dağıtım servisinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla, yeni bir adrese taşınmanın hazırlıklarına aylar öncesinden başlamıştır.

 SON HAZIRLIKLAR

 PTT Kargo, hizmet kalitesini artırmaya yönelik yapılan son hazırlıkların tamamlanmasının ardından kısa bir süre içerisinde ilçe merkezindeki yeni yerinde çalışmalarına başlayacaktır. Ayrıca mevcut durumda hizmet vermeye devam edecek diğer iş yerimizde ise PTTBank gişe işlemleri daha konforlu bir şekilde yapılabilecektir.  PTT Kargo olarak, yeni iş yerimizde kargo hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürerek, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

25 Oca 2021 - 17:12 - Gündem

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