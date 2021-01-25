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25 Oca 2021 - 17:20- Asayiş G: 25 Oca 2021 - 17:22

Minibüs ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı

Gölcük'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 16.00 sularında, Gölcük Kerimağa rampasında meydana geldi. Abdullah G. idaresindeki 41 M 5046 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen İsmail A. idaresindeki 41 H 6210 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada takla atarak ters dönen otomobildeki sürücü İsmail A. ve Mertcan H. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25 Oca 2021 - 17:20 - Asayiş

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