Çakar, Güney için açtı ağzını yumdu gözünü

Fethiye Caddesi’nde AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, ilçe yöneticileriyle birlikte Fethiye Caddesi’nde esnaf ziyaretleri yaptı. Güney ziyaretlerin ardınan yaptığı açıklamada, “İzmit Fethiye Caddesi’nin yenilemesiyle ilgili bir yıldır tek bir çivi bile çakılmaması esnafımızda şaşkınlık ve endişe yaratmış durumda” ifadelerini kullandı. Güney’in bu açıklamalarına CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’dan yanıt gecikmedi.

“ESNAFIN KAN AĞLADIĞI DÖNEMDEYİZ”

Ali Güney’in açıklamalarına yazılı olarak cevap veren Çakar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “AKP İzmit İlçe Başkanı Güney, görüntüden ibaret Fethiye Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştiriyor, esnafın siftahsız dükkan kapatmasından, kepenk kapatan esnaftan, kirasını, sigorta primini, vergisini, faturasını, maaş ödemeyen esnaftan bahsetmiyor, esnafın asıl derdini gözardı edip, esnafın kan ağladığı böylesi bir dönemde siyaset yapıp İzmit Belediyesi’ne Fethiye Caddesi düzenlenmesinin neden başlanılmadığından yükleniyor.

BU NASIL PİŞKİNLİKTİR

Sayın başkan orda ki esnafın sorunu Fethiye caddesinin düzenlenmesi değil, orda esnafın sorunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin biran önce yapmaya başlaması gereken alt yapı sorunu da değil, orada esnafın sorunu: İş, aş, geçim kaygısız. Biraz samimi olun biraz vicdanlı olun, emin olun gerisi hallolur çözülür. Sizlerin bu samimiyetsiz ve hamasetle siyaset yapma anlayışınızla ülke bu duruma geldi ekonomi bitik esnaf, çalışan mutsuz, huzursuz, gelecekten kaygılı. Ancak siz bunları görmeyip sanki her şey yolunda güllük gülistanlıkmış gibi yapabiliyorsunuz ya hayret edilebilir bir durum içindesiniz.

“BÜYÜKŞEHİR HALKI YANILTIYOR”

Tüm bunların yanında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Biz herşeyi yapalım destek verelim” dediğini İzmit Belediyesi’nin izin vermediğini belirtiyor. Bu nasıl bilgi yoksunluğu bir açıklamadır, halkı yanıltmadır. Ne üzücüdür ki Halkın bunlara inanabileceği düşüncesiyle hareket ediyor ve yalanlarınıza ortak arıyorsunuz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı herhangi bir hizmete İzmit belediyesinin izin verme gibi bir yetkisi yoktur, ne zaman kendi görev alanında çalışmasını, hizmetini yapmışta ne zaman İzmit Belediyesi buna engel teşkil etmiştir.

YALAN KONUŞABİLİYORSUNUZ

Fethiye Caddesi düzenlenmesine de kamu zararına sebebiyet vermemek için alt yapı çalışmaları bittikten sonra başlayacağımız konuşulmuş, bu nedenle alt yapı çalışmalarına biran önce başlanılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile görüşülmüş ancak hala başlanılmamıştır. Ama bugün kalkmış yalan konuşabiliyorsunuz. Halkı yanıltmaya buralardan siyaset yapmayı bırakın artık. Şöyle halkı düşünen, toplumun ortak menfaatini düşünen, halk kazansın, toplum refahı yükselsin, tek derdimiz sorunumuz sıkıntımız bu anlayışıyla siyaset yapabilmeyi öğrenseniz ne olurdu?

HİZMET YARIŞI İÇİNDEYİZ

Emin olun o zaman kazanan a partisi b partisi değil halk olurdu. Ama sizin önceliğiniz şahsi çıkarlarınız olduğu için bu umurunuzda değil. Biz bu anlayışla siyaset yapıyoruz, belediye başkanlığının partili kimliğini bir kenara bırakarak, İzmit’in tamamına hizmeti nasıl götürebilirizin yarışı içindeyiz. Ama siz hala İzmit Belediyesi’ni kaybetmiş olmanın hazımsızlığı ile hizmet yapmak, ilçe belediye ile uyumlu, koordineli çalışmak, halkın sorunlarına çözüm getirmeyi düşünmek, daha başka nasıl projeler yapabilirizin çalışması yerine İzmit Belediyesini nasıl karalarız, nasıl zayıflatırız telaşı ve derdine düşmüş durumdasınız”

“TEK DERDİMİZ HALKIN REFAHI”

Çakar son olarak AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’i halkın sorunlarına yüz çevirmeye davet etti. Çakar, “Bizim tek derdimiz halk ve halkın refahı. Sizleri de bu hırsınızdan vazgeçmeye siyaset kurumlarının asıl varoluş nedeni olan “Halkın Sorunlarına” yüzünüzü çevirmeye davet ediyoruz. İzmit Belediyesini yalan haberlerle karalamak bu halka bir fayda getirmez sayın başkan” ifadelerini kullandı.