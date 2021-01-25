Körfez’de çöpler yeraltına alınıyor  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de hafta sonu devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışma, ilk etapta Yarımca Sahili, Tütünçiftlik Sahili ve Körfez Kent 1. Etap ön kısmında gerçekleştirilecek.
ALTYAPI YENİLENİYOR
Başkan Şener Söğüt, “Daha temiz ve sağlıklı bir kent için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapısı adeta sıfırdan yeniden yapılan bir ilçeyiz. İSU ekiplerimiz çalışmaları tamladıktan sonra hızla üst yapıyı yeniliyoruz. Yenilediğimiz bölgelerde de nasıl bir çalışma yürütebiliriz bunları planlıyoruz. Çöp konteynırlarımızı da yer altına alma adına bir çalışma başlattık. İlk etapta 3 bölgede uygulayacağız. Yarımca ve Tütünçiftlik sahili ile Körfez Kent 1. Etap önündeki alanda uygulamayı hayata geçireceğiz. Daha sonra da bunu ilçe genelinde yaygınlaştıracağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.