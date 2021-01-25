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25 Oca 2021 - 17:15- Gündem G: 25 Oca 2021 - 17:29

Körfez’de çöpler yeraltına alınıyor  

Körfez Belediyesi, belirlenen bazı bölgelerde çöp konteynırlarını yer altına almaya başladı.

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de hafta sonu devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışma, ilk etapta Yarımca Sahili, Tütünçiftlik Sahili ve Körfez Kent 1. Etap ön kısmında gerçekleştirilecek.

 

ALTYAPI YENİLENİYOR

Başkan Şener Söğüt, “Daha temiz ve sağlıklı bir kent için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapısı adeta sıfırdan yeniden yapılan bir ilçeyiz. İSU ekiplerimiz çalışmaları tamladıktan sonra hızla üst yapıyı yeniliyoruz. Yenilediğimiz bölgelerde de nasıl bir çalışma yürütebiliriz bunları planlıyoruz. Çöp konteynırlarımızı da yer altına alma adına bir çalışma başlattık. İlk etapta 3 bölgede uygulayacağız. Yarımca ve Tütünçiftlik sahili ile Körfez Kent 1. Etap önündeki alanda uygulamayı hayata geçireceğiz. Daha sonra da bunu ilçe genelinde yaygınlaştıracağız” dedi.
# Körfez

25 Oca 2021 - 17:15 - Gündem

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