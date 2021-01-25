Adını taşıyan hastanede aşı oldu

Türkiye Cumhuriyeti 50’inci Hükümetinde Sağlık Bakanlığı görevinde bulunan Eczacı Kazım Dinç, Covid 19 aşısını, yine kendisiyle aynı ismi taşıyan Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesinde yaptırdı. Sağlık Bakanlığı tarafından Eczacılara tanınan öncelik nedeniyle aşı olma hakkından yararlanan Dinç, aşılama sonrası öncelik durumu bulunan tüm vatandaşlara aşılanmaları konusunda çağrıda bulundu.

“VATANDAŞIN BİLİNÇLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ”

Dinç’in aşılanması nedeniyle düşüncelerini dile getiren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan “Kocaeli’de sağlık çalışanlarımızdan sonra eczacı, eczane çalışanları ve 90 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılama çalışmalarını hızla ve sorunsuzca sürdürüyoruz. Bugün de eski Sağlık Bakanlarımızdan Sayın Kazım Dinç, yine kendi ismini taşıyan Kandıra Devlet Hastanemize başvurarak Covid 19 aşısını yaptırdı. Toplumla bütünleşen ve önde gelen kişilerin bu tarz örnek davranışları, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve örnek alması açısından önem arz etmekte” ifadelerini kullandı.

“TAKVİMİMİZ PLANLI OLARAK DEVAM EDECEK”

Sözlerine devam eden Pehlevan, “Nitekim Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca Türkiye genelinde; 81 İlimizin tüm İl Sağlık Müdürleri ise yerelde koronavirüs aşılarını yaptırırken, vatandaşlarımıza yaptıkları çağrılarla aşılanmanın önemini ve gerekliliğini vurguladılar. Kocaeli olarak aşılanma konusunda çok hızlı hareket ediyoruz. Aşı, koronavirüsle mücadelede en önemli silahımız. Bu yoğun çalışmalarımız Sağlık Bakanlığımızın aşı takvimine göre titizlikle ve planlı olarak devam edecek. Bunun yanında ise tüm vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmamalarını ve maske, mesafe, temizlik kurallarını uymalarını rica ediyorum” diye konuştu.