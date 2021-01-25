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25 Oca 2021 - 17:32- Gündem G: 25 Oca 2021 - 17:35

Zam şampiyonu ayçiçek yağı oldu

Ayçiçek yağı, yumurta, süt, yoğurt, peynir, zeytin gibi ürünler yeni gelen zamlarla vatandaşın cebini yaktı.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Kocaeli'de standart bir ailenin market alışverişi ne kadar tutuyor? sorusuna cevap vermek için marketlerdeki en ucuz üründen en pahalı ürünlerin fiyatlarını araştırdık. Pandemi döneminde geliri giderek azalan vatandaşın gelen zamlarla cebi yanmaya devam etti. Mutfak alışverişlerinin vazgeçilmezi yağ, yumurta, süt, yoğurt, peynir, zeytin gibi ürünler geçtiğimiz yıla oranla fiyatlarında artış gösterdi. Beş litre teneke ayçiçek yağı bazı marketlerde 71 lira 95 kuruştan satışa sunulurken bazılarında ise 50 lira 75 kuruştan satılmakta. Yumurta ise 24 lira 90 kuruşa satışa sunuluyor.

Teneke ayçiçek yağı 71 lira 95 kuruş en ucuz 50 lira 75 kuruş

Toz şeker 9 lira 75 kuruş en ucuz 6 lira 75 kuruş

Küp şeker 6 lira 75 kuruş en ucuz 5 lira 25 kuruş

Çay 33 lira 95 kuruş en ucuz 21 lira 90 kuruş

30lu yumurta 24 lira 90 kuruş

1 litre taze süt 5 lira 75 kuruş en ucuz 5 lira 25 kuruş

Peyaz peynir 29 lira 90 kuruş en ucuz 21 lira 95 kuruş

Kaşar peynir 36 lira 95 kuruien ucuz 21 lira 90 kuruş

1 kg zeytin 19 lira 50 kuruş en ucuz 16 lira 60 kuruş

Domates kilosu 2 lira 95 kuruş

Muz 12 lira 90 kuruş

Limon 5 lira 95 kuruş

Patlican 7 lira 95 kuruş

Tahin pekmez 28 lira

3 kg yoğurt 17 buçuk lira en ucuz 15 lira 95 kuruş

Tereyağı 53 lira  95 kuruş en ucuz 32 buçuk lira

500 gram kıyma 17 lira

Bütün tavuk 12 buçuk lira

Mercimek 9 lira 95 kuruş

Pirinç 14 lira 95 kuruş en ucuz 12 buçuk lira

Bulgur 4 lira 95 kuruş

Makarna 3 lira 45 kuruş en ucuz 2 lira 25 kuruş

12'li tuvalet kağıdı 22 buçuk lira en ucuz 17 buçuk lira

4'lü sabun 18 lira 95 kuruş en ucuz 9 lira 95 kuruş

Bulaşık kapsülü 99 lira 95 kuruş en ucuz 39 lira 90 kuruş

4 kilo toz çamaşır deterjanı 31 lira 95 kuruş en ucuzu 24 lira 90 kuruş

Diş macunu 30 lira 90 kuruş en ucuzu 15 lira 95 kuruş

# Kocaeli

25 Oca 2021 - 17:32 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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