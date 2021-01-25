Zam şampiyonu ayçiçek yağı oldu

Kocaeli'de standart bir ailenin market alışverişi ne kadar tutuyor? sorusuna cevap vermek için marketlerdeki en ucuz üründen en pahalı ürünlerin fiyatlarını araştırdık. Pandemi döneminde geliri giderek azalan vatandaşın gelen zamlarla cebi yanmaya devam etti. Mutfak alışverişlerinin vazgeçilmezi yağ, yumurta, süt, yoğurt, peynir, zeytin gibi ürünler geçtiğimiz yıla oranla fiyatlarında artış gösterdi. Beş litre teneke ayçiçek yağı bazı marketlerde 71 lira 95 kuruştan satışa sunulurken bazılarında ise 50 lira 75 kuruştan satılmakta. Yumurta ise 24 lira 90 kuruşa satışa sunuluyor.
Teneke ayçiçek yağı 71 lira 95 kuruş en ucuz 50 lira 75 kuruş
Toz şeker 9 lira 75 kuruş en ucuz 6 lira 75 kuruş
Küp şeker 6 lira 75 kuruş en ucuz 5 lira 25 kuruş
Çay 33 lira 95 kuruş en ucuz 21 lira 90 kuruş
30lu yumurta 24 lira 90 kuruş
1 litre taze süt 5 lira 75 kuruş en ucuz 5 lira 25 kuruş
Peyaz peynir 29 lira 90 kuruş en ucuz 21 lira 95 kuruş
Kaşar peynir 36 lira 95 kuruien ucuz 21 lira 90 kuruş
1 kg zeytin 19 lira 50 kuruş en ucuz 16 lira 60 kuruş
Domates kilosu 2 lira 95 kuruş
Muz 12 lira 90 kuruş
Limon 5 lira 95 kuruş
Patlican 7 lira 95 kuruş
Tahin pekmez 28 lira
3 kg yoğurt 17 buçuk lira en ucuz 15 lira 95 kuruş
Tereyağı 53 lira 95 kuruş en ucuz 32 buçuk lira
500 gram kıyma 17 lira
Bütün tavuk 12 buçuk lira
Mercimek 9 lira 95 kuruş
Pirinç 14 lira 95 kuruş en ucuz 12 buçuk lira
Bulgur 4 lira 95 kuruş
Makarna 3 lira 45 kuruş en ucuz 2 lira 25 kuruş
12'li tuvalet kağıdı 22 buçuk lira en ucuz 17 buçuk lira
4'lü sabun 18 lira 95 kuruş en ucuz 9 lira 95 kuruş
Bulaşık kapsülü 99 lira 95 kuruş en ucuz 39 lira 90 kuruş
4 kilo toz çamaşır deterjanı 31 lira 95 kuruş en ucuzu 24 lira 90 kuruş
Diş macunu 30 lira 90 kuruş en ucuzu 15 lira 95 kuruş
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.