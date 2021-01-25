Muhammed Gönülaçar Kocaelispor’dan ayrıldı

Kocaelispor’un sezon öncesinde Süper Lig takımlarından Erzurumspor’dan renklerine bağladığı Muhammed Gönülaçar ile yollar ayrıldı. 1.7 milyon ve bonuslarla birlikte 2.2 milyon lira yıllık sözleşmesi bulunan Gönülaçar dün takımın kamp yaptığı otelde Başkanvekili Engin Koyun ile uzun süre konuştu. Gerçekleşen görüşmenin ardından karşılıklı olarak anlaşıldı ve Muhammed ile yollar resmen ayrıldı. Yeşil siyahlılar Muhammed’in ayrılmasının ardından bu bölge ve 8 numarada da oynayabilecek Yılmaz Özeren’i kısa sürede açıklaması bekleniyor.