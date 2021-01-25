Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Oca 2021 - 19:49- Gündem G: 25 Oca 2021 - 19:51

Haluk Levent'ten Baldur işçilerine baklavalı destek

Sanatçı Haluk Levent haftalardır grevde olan Baldur işçilerini ziyaret etti. İşçilerin sorunlarını dinleyene Levent, işçi direnişinin yanında olduğunu ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Kocaeli Çayırova'da Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İspanya sermayeli Baldur Süspansiyon fabrikasında Birleşik Metal-İş sendikasına üye olan 5 işçi işten atılmıştı. Bir yandan işçiler sendikalı olarak işe geri dönmek için fabrika önünde direnişlerine devam ederken patronun Birleşik Metal-İş ile toplu sözleşme masasına oturmaması sonu fabrikaya grev ilanı asıldı ve yapılan oylama sonucu işçiler grev kararı aldı. 25 Aralık 2020 tarihinde başlayan grev, fabrika yönetiminin tüm çabalarına rağmen kararlılıkla sürdürülerek 32. gününü geride bıraktı.

BAKLAVALI ZİYARET

Müzisyen Haluk Levent, işten çıkarıldıkları için 32 gündür fabrika önünde eylem yapan Baldur işçilerini ziyaret etti. İşçilerle tatlı ikramında bulunan Levent, işçilere mücadelelerinde destek verdi. İşçiler ile birlikte sohbet eden Levent, Siyasi parti ayırt etmeksizin hak arayışının oldupu bir yerde işçiler ile birlikte olacağını vurguladı.
# Kocaeli, destek

25 Oca 2021 - 19:49 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez’de çöpler yeraltına alınıyor   mask
Körfez’de çöpler yeraltına alınıyor  
Kartepe PTT Şubesi yeni yerinde hizmet verecek     mask
Kartepe PTT Şubesi yeni yerinde hizmet verecek    
Tiyatro sektörü zor durumda mask
Tiyatro sektörü zor durumda
Aygün’den Vakıfbank ve Halkbank’a iade-i ziyaret mask
Aygün’den Vakıfbank ve Halkbank’a iade-i ziyaret
Başarımızın mimarı Kadın Kollarımız mask
Başarımızın mimarı Kadın Kollarımız
Yeniden Refah’tan nazik ziyaret mask
Yeniden Refah’tan nazik ziyaret
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor! mask
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor!
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı mask
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı
İzmit'in yeni miting ve toplanma yerleri belli oldu mask
İzmit'in yeni miting ve toplanma yerleri belli oldu
Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı mask
Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi mask
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi

GALERİ

Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu mask
Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı mask
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı
Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları mask
Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular mask
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
Ah kızlar ahh!!! “78-80” mask
Ah kızlar ahh!!! “78-80”
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL