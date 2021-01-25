Haluk Levent'ten Baldur işçilerine baklavalı destek

Kocaeli Çayırova'da Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İspanya sermayeli Baldur Süspansiyon fabrikasında Birleşik Metal-İş sendikasına üye olan 5 işçi işten atılmıştı. Bir yandan işçiler sendikalı olarak işe geri dönmek için fabrika önünde direnişlerine devam ederken patronun Birleşik Metal-İş ile toplu sözleşme masasına oturmaması sonu fabrikaya grev ilanı asıldı ve yapılan oylama sonucu işçiler grev kararı aldı. 25 Aralık 2020 tarihinde başlayan grev, fabrika yönetiminin tüm çabalarına rağmen kararlılıkla sürdürülerek 32. gününü geride bıraktı.

BAKLAVALI ZİYARET

Müzisyen Haluk Levent, işten çıkarıldıkları için 32 gündür fabrika önünde eylem yapan Baldur işçilerini ziyaret etti. İşçilerle tatlı ikramında bulunan Levent, işçilere mücadelelerinde destek verdi. İşçiler ile birlikte sohbet eden Levent, Siyasi parti ayırt etmeksizin hak arayışının oldupu bir yerde işçiler ile birlikte olacağını vurguladı.