Haluk Levent'ten Baldur işçilerine baklavalı destek

Kocaeli Çayırova'da Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İspanya sermayeli Baldur Süspansiyon fabrikasında Birleşik Metal-İş sendikasına üye olan 5 işçi işten atılmıştı. Bir yandan işçiler sendikalı olarak işe geri dönmek için fabrika önünde direnişlerine devam ederken patronun Birleşik Metal-İş ile toplu sözleşme masasına oturmaması sonu fabrikaya grev ilanı asıldı ve yapılan oylama sonucu işçiler grev kararı aldı. 25 Aralık 2020 tarihinde başlayan grev, fabrika yönetiminin tüm çabalarına rağmen kararlılıkla sürdürülerek 32. gününü geride bıraktı.
BAKLAVALI ZİYARET
Müzisyen Haluk Levent, işten çıkarıldıkları için 32 gündür fabrika önünde eylem yapan Baldur işçilerini ziyaret etti. İşçilerle tatlı ikramında bulunan Levent, işçilere mücadelelerinde destek verdi. İşçiler ile birlikte sohbet eden Levent, Siyasi parti ayırt etmeksizin hak arayışının oldupu bir yerde işçiler ile birlikte olacağını vurguladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.