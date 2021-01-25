Yeni vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. Güncel verilere göre son 24 saatte yapılan 151 bin 109 testle birlikte toplam test sayısı 28 milyon 648 bin 193’e ulaştı.
YENİ VAKA SAYISI ARTTI
Bugün semptom gösteren 671 hastayla birlikte 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247’ye yükseldi. Dün ise 684 hastayla birlikte 5 bin 277 yeni vaka tespit edilmişti. Tabloya göre, yeni vaka sayısında düne göre artış yaşandı.
1808 AĞIR HASTA VAR
25 Ocak Pazartesi gününün verilerine göre can kaybı 137 artarak 25 bin 210’a yükseldi. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı da bin 808 oldu.
TABLO GÜNCELLENDİ
Günlük corona virüsü tablosunda düzeltme yapıldı. Tabloda 2 milyon 134 bin 403 olarak yer alan toplam iyileşen sayısı, 2 milyon 314 bin 403 olarak düzeltildi.
DÜN 140 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı’nın 24 Ocak verilerine göre 148 bin 425 test yapılırken, 140 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin 860 kişi sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.