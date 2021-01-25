Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Oca 2021 - 20:02- Gündem G: 25 Oca 2021 - 20:04

Yeni vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 671 hastayla birlikte 5 bin 642 yeni vaka tespit edilirken 137 kişi hayatını kaybetti. Tabloya göre yeni vaka sayısında düne göre artış yaşandı.

mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. Güncel verilere göre son 24 saatte yapılan 151 bin 109 testle birlikte toplam test sayısı 28 milyon 648 bin 193’e ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI ARTTI

Bugün semptom gösteren 671 hastayla birlikte 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247’ye yükseldi. Dün ise 684 hastayla birlikte 5 bin 277 yeni vaka tespit edilmişti. Tabloya göre, yeni vaka sayısında düne göre artış yaşandı.

1808 AĞIR HASTA VAR

25 Ocak Pazartesi gününün verilerine göre can kaybı 137 artarak 25 bin 210’a yükseldi. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı da bin 808 oldu.

TABLO GÜNCELLENDİ

Günlük corona virüsü tablosunda düzeltme yapıldı. Tabloda 2 milyon 134 bin 403 olarak yer alan toplam iyileşen sayısı, 2 milyon 314 bin 403 olarak düzeltildi.

DÜN 140 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 24 Ocak verilerine göre 148 bin 425 test yapılırken, 140 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin 860 kişi sağlığına kavuşmuştu.

# covid-19

25 Oca 2021 - 20:02 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez’de çöpler yeraltına alınıyor   mask
Körfez’de çöpler yeraltına alınıyor  
Kartepe PTT Şubesi yeni yerinde hizmet verecek     mask
Kartepe PTT Şubesi yeni yerinde hizmet verecek    
Tiyatro sektörü zor durumda mask
Tiyatro sektörü zor durumda
Aygün’den Vakıfbank ve Halkbank’a iade-i ziyaret mask
Aygün’den Vakıfbank ve Halkbank’a iade-i ziyaret
Başarımızın mimarı Kadın Kollarımız mask
Başarımızın mimarı Kadın Kollarımız
Yeniden Refah’tan nazik ziyaret mask
Yeniden Refah’tan nazik ziyaret
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor! mask
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor!
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı mask
Sabancı'nın oğlu Sakarya'da mahsur kaldı
İzmit'in yeni miting ve toplanma yerleri belli oldu mask
İzmit'in yeni miting ve toplanma yerleri belli oldu
Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı mask
Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi mask
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli’ye getirildi

GALERİ

Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu mask
Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla müze kurdu
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı mask
Gölcüklü sokak hayvanları çok şanslı
Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları mask
Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular mask
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
Ah kızlar ahh!!! “78-80” mask
Ah kızlar ahh!!! “78-80”
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL