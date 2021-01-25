İtalya'ya gitmek isterken yakalandılar!

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Dilovası liman bölgesinde bulunan bir konteynırda arama yapıldı. İstanbul üzerinden ilimize gelerek, İtalya'ya gitmek üzere kaçak yollarla bir konteynırın içine saklanmış vaziyette bulunan 2 Irak, 1 İran ve 1 Suriye uyruklu kaçak düzensiz göçmen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne resim edildi.