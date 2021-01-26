105 operasyonda 21 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 18 Ocak – 24 Ocak tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 57 ayrı operasyonda 38 kilo 550 gram Afyon sakızı, 277 gram esrar, 279 gram sentetik uyuşturucu, 941 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 6 adet sentetik ecza, 5 gram kokain, 1 adat tabanca, 35 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 50 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 105 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21’i tutuklandı. Şüphelilerden 1 kişi adli kontrolle, diğer 82 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 ayrı operasyonda, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımına alenen özendirme ve bu nitelikte yayın yapma suçundan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatılmış olup, şahıs hakkında serbest yargılanma kararı verildi.