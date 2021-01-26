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26 Oca 2021 - 09:30- Asayiş G: 26 Oca 2021 - 09:32

105 operasyonda 21 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 57 ayrı operasyonda 105 kişiye işlem yapılırken 21 kişi ise tutuklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 18 Ocak – 24 Ocak tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 57 ayrı operasyonda 38 kilo 550 gram Afyon sakızı, 277 gram esrar, 279 gram sentetik uyuşturucu, 941 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 6 adet sentetik ecza, 5 gram kokain, 1 adat tabanca, 35 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 50 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 105 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21’i tutuklandı. Şüphelilerden 1 kişi adli kontrolle, diğer 82 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 ayrı operasyonda, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımına alenen özendirme ve bu nitelikte yayın yapma suçundan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatılmış olup, şahıs hakkında serbest yargılanma kararı verildi. 
# Kocaeli

26 Oca 2021 - 09:30 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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