Menekşe yeniden açtı

Gebzespor, BAL’ın durumunun netleşmesi sonrasında çalışmalarına yeniden başladı. Şu ana kadar çalışmalarını online sürdüren takım, dünden itibaren topbaşı yaptı. Ligin mart ayının başında başlayacak olması hesabı yapılırken, transferler de buna göre şekillendiriliyor.