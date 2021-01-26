Uçuyorsak sebebi var

Belediye Derincespor, Misli.com 3. Lig 1. Grup 1. Hafta mücadelesinde yarın sahasında Arnavutköy Belediye Gençlik Spor maçının hazırlıklarını tamamlıyor. Belediye Spor Tesisleri’nde, teknik direktörü Fatih Uygun yönetiminde pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alan oyunu ile devam etti. Taktik çalışması ve duran top çalışması ile antrenman tamamlanırken, sosyal medyadan yapılan bu paylaşım, herkesin yüreğini ısıttı.