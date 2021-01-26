Gölcükspor’dan seri ziyaretler

Gölcükspor Kulübünde Başkan Çardak ve Yönetimi, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Zafer Güven’e ziyarette bulunarak, kendisine Gölcükspor Atkısı ve Bayrağı hediye eti. Ziyaret sonrası Yapılan açıklamada; “Değerli müdürümüze samimi misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederken, tüm emniyet camiamıza da görevlerinde üstün başarılar dileriz” denildi.