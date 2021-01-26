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26 Oca 2021 - 13:30- Spor G: 26 Oca 2021 - 13:32

Korukır yeniden Serik’te
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Kocaelili teknik direktör Engin Korukır, devrenin ilk yarısından şok bir kararla ayrıldığı Serik Belediye’ye yeniden döndü. 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ekibinde başarıyla görev yapan Korukır, Suat Kaya ile anlaşan, ancak sözleşme imzalamayan Suat Kaya’nın kentt terk etmesiyle beraber yeniden işbaşı yaptı. Korukır dün alelacele Antalya’ya uçtu. 

26 Oca 2021 - 13:30 - Spor

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