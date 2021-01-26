Musa Nizam: Buraya yatmaya gelmedim

Kocaelispor’un 1. Lig takımlarından Akhisarspor’dan 1.5 yıllığına renklerine bağladığı sol bek-sol stoper Musa Nizam, yeşil siyahlı kulüpte elinden gelen tüm mücadeleyi sahaya yansıtacağını ifade etti ve “Buraya yatmaya gelmedim” dedi.

BÜTÜN PARÇALARI BİRLEŞTİRDİM

Kocaelispor’a küçüklüğünde de sempatisi olduğunu belirten Musa Nizam şu şekilde konuştu: Ben Antalyalıyım, Kocaelispor bizim kardeş takımımız. Küçüklüğümüzden beri takip ederiz zaten. Kocaelispor’a karşı çok maç da yaptık. Burada bir hedef var. Bu hedef doğrultusunda yönetimden bize bir teklif geldi. Ben de geçmişini bildiğimiz, potansiyeli olan bir kulüp olduğu için Kocaelispor’u seçtim.

SEMPATİM VARDI

Küçüklüğümden beri Kocaelispor’a karşı bir sempatim vardı. Kocaelispor’un 2000’li yıllardaki kadrolarında yer alan Stingaciu’ları, Kaan Dobra’ları, Orhan Ak’ları, Nuri’leri, Mert Meriç’leri, Faruk’ları takip eden bir insandım. Mesela Hikmet Karaman çok sevdiğim bir hocamdır. Kocaelispor’a gelmemde bu durumlar da etkilemiş olabilir. Benim için de yeni bir heyecan lazımdı. HeyecanımıKocaelispor’da perçinleyeceğimi düşündüm. Yeni hocamız da üst liglerde çalışmış elit bir isim. Bütün parçaları birleştirdim ve Kocaelisporlu oldum.

HAK ETTİĞİ YER SÜPER LİG

Burada geçmişte beraber oynadığım Ramazan ve Semih var. Bayram ile minik takımda beraber oynamıştık. O da Antalyalı. Numan ağabey ve Dilaver ağabey ile de karşılıklı oynadım. İsmet de Antalyalıymış, burada tanıştım. Allah razı olsun, takım arkadaşlarım da bizi kucakladılar. Onlardan biriymişim gibi davranıyorlar. Bu işler tabii ki apar topar olmuyor. Yavaş yavaş kaynaşmaya başladık. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur. Bu kulübün hak ettiği yer Süper Lig’dir. İnşallah biz de gidilen yolda kulübümüze faydalı oluruz.

1. LİG’DEN DE TEKLİFLER VARDI

Biliyorsunuz, Türk futbolu sıkıntılı günlerden geçiyor. Ayrıldığım kulüplerden hiçbir zaman kötü ayrılmadım. Her yerde güzel dostluklar kurdum, güzel ayrıldım. Akhisar’dan da tabii ki ayrılmak istemezdim ama bazı şartlardan dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Beni isteyen 3-4 tane 1.Lig takımı vardı. Oralarda da yine aynı sıkıntıları yaşayacağımı düşündüm.

KAĞIT ÜZERİNDE OLMUYOR

Takımda çok yetenekli oyuncular var. İlk intiba olarak takımı iyi ve 1.Lig ayarında gördüm. Tabii ki bu, konuşmayla, kağıt üzerinde olmuyor. Bunu sahaya yansıtmak gerekiyor. İnşallah ikinci yarı bunu hep beraber, futbolcular, yönetimimiz, taraftarlarımız, hocamız hep beraber sahaya yansıtıp sonuca ulaşırız. Bunu yapacak kalite de her anlamda var zaten.

TARAFTAR STATLARDA OLMALI

Kocaelispor gibi camialar için taraftar ayrı bir itici güçtür. Pandemi süreci olmasa 12 puan daha fazla koyabilirsiniz. Bunu Trabzonspor’da yaşadığım için söylüyorum. Taraftar, futbolcuyu ateşleyen bir güçtür. Karşı takımı da farklıetkileyen bir faktördür. İnşallah tribünler bir an önce açılır ve taraftarlarımız stada gelir. Galibiyet serisi yakalayıp, taraftarlarımızla stadyumda taçlandırmak istiyoruz.

2. LİG TAKIMI OLARAK GÖRMÜYORUM

Belli bir kariyer geçirdiğiniz zaman bazı şeyler ilk değildir. Ben Kocaelispor’u 2.Lig takımı olarak görmüyorum. Burası büyük bir camia. Evet, hiç 2.Lig veya 3.Lig’de oynamadım. Toplamda 1.Lig’de de 2 sezon oynamışımdır. 1.Lig’den de bir takıma gidebilirdim ama buraya ayrı bir bakış açım var. Buraya yatmaya gelmedik. Kulüp olarak bir hedefimiz olduğu için buraya geldik. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya da söz veriyoruz.

KIRICI DEĞİL YAPICI OLALIM

Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim. Potansiyelli ve büyük bir kulüpteler. Etkileyici bir taraftarı var. Tabii ki kızanlar, eleştirenler olacaktır. Futbolcu, hoca, yönetim yanlış şeyler yapacaktır ama bunları kendi içimizde çözmemiz gerekiyor. Kırıcı olmadan, yapıcı olarak bazı şeyleri ayakta tutabilir, başarıya gideriz diye düşünüyorum. Onlardan ricam, bizi iyi günümüzde, kötü günümüzde desteklesinler. Biz de sahada elimizden ne geliyorsa yapacağız. Forma numarası olarak 7’yi giymek isterdim, doluydu. O yüzden 6’yı giyeceğim.