Tahir Babaoğlu: Atacağım gollerle başarı gelirse çok mutlu olurum

Kocaelispor’un satın alma opsiyonu yeşil siyahlı kulüpte olmak üzere yarım sezonluğuna Keçiörengücü’nden kiraladığı santrfor Tahir Babaoğlu sorularımızı yanıtladı. Başarılı futbolcu, takımın başarısının kendi atacağı gollerden daha önemli olduğunu vurguladı ve başarıya golleri ile katkı sunduğunda çok mutlu olacağını belirtti.

İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Tahir, sezonun ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini belirtti ve şu şekilde konuştu: Kocaelispor gibi bir camiaya geldiğim için heyecanlıyım. Burası her futbolcunun oynamak isteyeceği bir yer. Buradaki formanın ağırlığının farkındayım. İkinci yarıya inşallah iyi bir şekilde başlayıp sonunu da iyi getirmek istiyoruz. Hocamızın bizlerden istekleri, beklentileri var. Takım olarak bunları en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz.

SEZON ÖNCESİNDE KÖTÜ DEĞİLDİM

Bu sezon başı Keçiörengücü’nde hazırlık kampında 5 maç oynadım. İyi takımlara karşı oynadık, Tuzlaspor, Adanaspor, Adana Demirspor gibi. Bu 5 maçta 4 gol attım. Hocamızın tercihlerine de saygı duydum. Geçen sezonki takımı bozmak istemediğini söyledi. Sonrasında bana pek fazla şans gelmedi. 5-10-20 dakika şeklinde oynadım. Takım da iyi gidince hoca kadroyu bozmadı.

SAKATLIK VE PANDEMİ

Sezon içinde bir sakatlık yaşadım. 4-5 haftayı bu yüzden kaçırdım. Sonrasında da pandemiden dolayı 1-2 hafta kaçırdım. Oynayabileceğim bir takım olduğu için Keçiörengücü’nü tercih etmiştim. Hocaya “Beni düşünmüyorsan oynayabileceğim bir takıma gideyim” dedim. O da, “Hayır, senden memnunum. Senden faydalanmayı düşünüyorum” dedi. Ancak ben kararımı Kocaelispor’dan yana verdim.

GOL SAYISI HEDEFİM YOK

Kocaelispor camiası da büyük bir camia. Hedefleri olan bir camia. İnşallah öncelikle bu forma altında şampiyonluk yaşayıp Kocaelispor’u layık olduğu yere getirmeye çalışacağız. Kişisel gol sayısından ziyade Kocaelispor’un başarısı daha önemli. Tabii golcü futbolcu gol attıkça mutlu oluyor. Başarıya golle katkı sağlarsam bu beni ayrıca mutlu eder. Gol sayısı olarak bir hedefim yok. Ama ne kadar fazla gol atarsam hem takıma katkı sağlamış olurum hem de mutlu olmuş olurum.

ÇOK SAMİMİ KARŞILANDIM

Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladılar. Normalde her gittiğim takımda illa daha önce birlikte oynadığım arkadaşlarım olurdu. Buraya geldiğimde kimseyi tanımıyordum. Ona rağmen güzel bir sıcaklık gördüm. Takım içindeki arkadaşlık da güzel. Hem takım hem de kendi adıma Kocaelispor’u olumlu düşünüyorum.

BİZİM GRUP DAHA ZOR

Hocamızın kariyeri belli. Hep üst liglerde çalıştı. Bilgi birikimi de ortada. Ondan ne kadar fazla şey öğrenip sahaya yansıtırsak bizim avantajımıza. Bizden istediklerini sahaya yansıttığımız takdirde üst sıralarda olacağımızı düşünüyorum. Grubumuz, diğer gruba göre daha kuvvetli. Daha iyi takımlar var. Elimizden geleni yapacağız ve Sarıyer maçıyla birlikte ikinci yarıya iyi başlayacağız. Kocaelispor’da 93 numarayı giyeceğim. 2.5 yaşındaki kızım 9.ayın 3’ünde doğduğu için bunu tercih ettim.

MÜCADELEYE HAZIRIZ

Taraftarlarımıza iyi niyetli dileklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim arkamızda dursunlar, destekleyicimiz olsunlar. Onları stadyumda, arkamızda görmek çok güzel olurdu. İnşallah pandemi geçtikten sonra iç saha avantajımız çok fazla olacak. Bize inansınlar. Biz Kocaelispor taraftarları ve camiası için mücadele etmeye hazırız.