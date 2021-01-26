Gözler Burak Süleyman'da

Kocaelispor’un yeni transferleri Burak Süleyman ve Musa Nizam’ın da kadro yer alacağı tahmin edilirken, gözler Burak Süleyman’a çevrildi. Göztepe’den hazır olarak Kocaelispor’a gelen başarılı futbolcunun ikinci yarıda süre bulacağı öngörülüyor.