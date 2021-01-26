Kaldırımda yürürken az kalsın canından oluyordu!

Kaza, Derince Çenedağ Mahallesi Dernek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa S. idaresindeki 41 HT 052 plakalı hafif ticari araç ile Arzu K. yönetimindeki 41 ACE 453 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, park halindeki bir araca çarparak kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan ve hamile olduğu belirlenen Büşra Ç., kontrol amaçlı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı görülüyor. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, park halindeki araca çarparak kaldırıma çıkıyor. Kaldırımda yürüyen vatandaş ise ezilmekten saniyelerle kurtuluyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.