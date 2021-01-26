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26 Oca 2021 - 13:49- Asayiş G: 26 Oca 2021 - 13:53

Kaldırımda yürürken az kalsın canından oluyordu!

Derince'de sokakta yürüyen vatandaş, otomobille çarpışarak kaldırıma çıkan hafit ticari aracın altından kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kaza,  Derince Çenedağ Mahallesi Dernek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa S. idaresindeki 41 HT 052 plakalı hafif ticari araç ile Arzu K. yönetimindeki 41 ACE 453 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, park halindeki bir araca çarparak kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan ve hamile olduğu belirlenen Büşra Ç., kontrol amaçlı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



KAZA ANI KAMERADA

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı görülüyor. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, park halindeki araca çarparak kaldırıma çıkıyor. Kaldırımda yürüyen vatandaş ise ezilmekten saniyelerle kurtuluyor.
# eğitim, yardım, Derince

26 Oca 2021 - 13:49 - Asayiş

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