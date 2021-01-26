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26 Oca 2021 - 13:54- Gündem G: 26 Oca 2021 - 13:56

Antalya'da 50 gayrimenkul satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Batı Emlak Müdürlüğü Antalya'da 50 adet gayrimenkulün ihaleyle satışını yapıyor
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Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde bulunan ve ilanda blok numarası, yüzölçümü, satın alma önceliği ve 220 bin ila 250 bin TL arasında tahmini bilgileri bulunan 50 gayrimenkulün Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacak.

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26 Oca 2021 - 13:54 - Gündem

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