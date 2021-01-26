Hava 11 derece birden soğuyacak! Kar geliyor

Geçtiğimiz hafta yurdu saran kar, lodos fırtınasının ardından geri dönüyor. Bu gece hızla düşecek sıcaklıklarla birlikte yarın Trakya’da kar yağışı etkili olacak. Kocaeli'de çarşamba gecesi, hava sıcaklığı 11 derece birden düşecek ve perşembe günü kar yağışı etkili olacak.

1 GECEDE MEVSİM DEĞİŞECEK

Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar hissetmemize neden olan lodos fırtınası bu akşam etkisini kaybedecek ve hava dönecek. Hızla soğuyan hava ocak ayı değerlerine inecek.

KAR YURDA BUGÜN GİRİŞ YAPIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.