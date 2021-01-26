Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 25 Ocak günü Gebze Eskihisar Feribot İskelesi girişinde yapılan yol emniyet ve kontrolü esnasında durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın torpido bölümüne gizlenmiş tarihi eser olduğu değerlendirilen deri üzerine yazılı İncil ile birlikte araç içerisinde bulunan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.