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26 Oca 2021 - 16:35- Siyaset G: 26 Oca 2021 - 16:39

CHP Derince binası önündeki bayraklara saldırı
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CHP Derince İlçe Binası önünde asılı bulunan parti bayrakları kimliği belirsiz kişilerce kesilerek yere atıldı. Konuyla ilgili CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin teminatı, ülkemizin kurucu partisidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğundan bu yana devletimize ve partimize hizmet eden her bir vatandaşımız,  İstiklal ve devrim şehitlerimizin gurur ve şerefle taşıdığı parti bayrağımıza yapılan saygısız saldırıyla güne başladık. CHP Derince ilçe binamızın önünde asılı bulunan parti bayraklarımız bilinmeyen bir nedenle kesilerek yere atılmıştır.  Ülkemiz ,İlimiz ve Derincemiz için bir çok fedakarlık ve emekle durmadan çalışan bizler bu eylemi; hoşgörü ve farklı seslere tahammülden yoksun şahısların  bir saldırısı olarak algılıyoruz." 

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

"Bu eylemi gerçekleştiren şahısların göz ardı ettikleri şudur ki; Biz CHP Derince İlçe Başkanlığı olarak çalışmalarımızdan rahatsız olanların bile haklarını savunma mücadelemize devam edeceğiz. Saldıran veya saldırganların bulunması için emniyet müdürlüğüne gerekli şikayet dilekçesini verdiğimizi partili tüm dava arkadaşlarımıza ve Derinceli dostlarımızla paylaşma gereği duyuyoruz. Bu ve benzeri olayların, siyasete ve ülkedeki her bir toplumsal olaya tesir eden kin ve düşmanlık dilinin bir sonucu olduğu bilinmelidir. Toplumun öncelikle bu dilden kurtulması, sevgi dili ile kardeşlik içinde yaşayabilme idealimizle toplumsal bütünlüğü sağlamak ve halkın sorunlarını dile getirme mücadelemize devam edeceğiz. Halkın iktidarında, ayrışmanın değil birleşmenin; düşmanlığın değil, kardeşliğin egemen olduğu bir ülke yakın. İnancımız, umudumuz ve sevgimizin ışığında aydınlık bir gelecek yakın.."

 

# Derince

26 Oca 2021 - 16:35 - Siyaset

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