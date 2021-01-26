Büyükgöz, kurulacak olan adli tıp kurumuna desteğe hazır

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı açıklamada Gebze'ye bir müjdeyi daha paylaşmak istediğini belirterek, ilçede adli tıp kurumu şubesi açılacağını dile getirdi. Doktor atamalarının yapıldığına dikkati çeken Büyükgöz, "Daha önce İstanbul'a götürüp getirmek zorunda olduğumuz adli tıp vakalarındaki otopsi işlemleri dahil her şey İstanbul'dan yürütülüyordu. Sağlık Bakanlığı'na bu konuda şükranlarımızı arz ediyoruz. Yaptığımız talepler doğrultusunda Gebze'de adli tıp kurumu şubesinin kurulması kararlaştırıldı. Doktor atamaları yapıldı” dedi.
“ARTIK İSTANBUL’A GİTMEYECEĞİZ”
Büyükgöz, “Şu anda Adliye binamız içerisinde idari işlemler ve raporlama işlemleri başladı. İhtiyaç duyduğumuz laboratuvar ve morg sistemlerini de inşallah Gebze Belediyesi olarak biz çözmeye, yer tahsisini yapmaya gayret ediyoruz. Bu tahsis ve laboratuvar, morg hizmetleri için gerekli olan teçhizat sağlandıktan sonra önümüzdeki günlerde inşallah burada tamamen otopsi işlemleri yapılacak. Dolayısıyla bundan böyle Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası ilçeleri hatta Körfez'e kadar adli tıp için İstanbul'a gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.