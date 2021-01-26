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26 Oca 2021 - 16:42- Siyaset G: 26 Oca 2021 - 16:43

CHP’den saldırı sonrası Gelecek Gölcük’e ziyaret

CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, Gelecek Partisi Gölcük İlçe Başkanı Kadriye Güner’i ziyaret ederek, genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtip geçmiş olsun dileklerini iletti
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CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gelecek Partisi Gölcük İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Kadriye Güner ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Gürel, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a 10 gün önce evinin önünde düzenlenen saldırıdan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

ÜLKE SORUNLARINI KONUŞTULAR

Geçmiş olsun dileklerini ileten CHP yöneticileri gerilim siyasetinin insanların canlarına kastetme noktasına gelecek boyutlara ulaştığını vurgulayarak, endişe duyduklarını ifade ettiler. Samimi bir ortamda sohbet eden ilçe başkanları, son derece kötü yönetilen pandemi süreci, yerlerde sürünen hukuk ve adalet, dibe vuran ekonomi, artan ekonomik kriz, işsizlik ve enflasyon konularında görüş alışverişinde bulundular.

26 Oca 2021 - 16:42 - Siyaset

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