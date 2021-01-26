CHP’den saldırı sonrası Gelecek Gölcük’e ziyaret

CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gelecek Partisi Gölcük İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Kadriye Güner ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Gürel, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a 10 gün önce evinin önünde düzenlenen saldırıdan duydukları üzüntüyü dile getirdi.
ÜLKE SORUNLARINI KONUŞTULAR
Geçmiş olsun dileklerini ileten CHP yöneticileri gerilim siyasetinin insanların canlarına kastetme noktasına gelecek boyutlara ulaştığını vurgulayarak, endişe duyduklarını ifade ettiler. Samimi bir ortamda sohbet eden ilçe başkanları, son derece kötü yönetilen pandemi süreci, yerlerde sürünen hukuk ve adalet, dibe vuran ekonomi, artan ekonomik kriz, işsizlik ve enflasyon konularında görüş alışverişinde bulundular.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.